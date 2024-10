Tras 10 días de marcha, indígenas en defensa del Alto y Bajo Paraguá llegan a San Ignacio de Velasco

Hace 10 días, la marcha partió desde San José de Campamento, han recorrido 160 kilómetros hasta llegar a San Ignacio de Velasco, donde la población recibirá a la columna de la movilización que exige respeto a sus derechos colectivos.

La Paz).- A 10 días del inicio de la marcha, los indígenas del Alto y Bajo Paraguá y la Chiquitanía llegaron a San Ignacio de Velasco este miércoles, la movilización exige el respeto a sus territorios, rechazan los avasallamientos y los incendios.

Hace 10 días, la marcha partió desde San José de Campamento, han recorrido 160 kilómetros hasta llegar a San Ignacio de Velasco, donde la población recibirá a la columna de la movilización que exige respeto a sus derechos colectivos.

Este miércoles, cuando la movilización se encontraba a 7 kilómetros del centro poblado de San Ignacio de Velasco, se realizó un encuentro religioso cultural de comunidades indígenas chiquitanas.

Indígenas del municipio recibieron a los manifestantes: “Dios bendiga a ustedes hermanos que han caminado 10 días”, dijo uno de los representantes quien se sumaron a los indígenas para acompañar su ingreso a la plaza principal del municipio.

“Somos del Distrito 3, representación de toda la zona 16 de agosto, los vamos a acompañar hasta lo último de su marcha, porque nosotros tenemos el mismo pedido”, afirmó otro representante que dio la bienvenida a los indígenas.

Un lienzo es extendido por una columna de indígenas que marca el objetivo de la movilización: “Marcha indígena por nuestro territorio ancestral del Paraguá y de la Chiquitanía”, se lee, mientras el resto de los marchistas portan banderas cruceñas, la tricolor y otros con el símbolo de la flor del patujú.

Según la transmisión de radio Raíces Bolivia son al menos 700 indígenas marchistas que exigen al Estado boliviano respeto a sus territorios frente a los avasallamientos e incendios.

El Alto y Bajo Paraguá está permanentemente acechado por los asentamientos ilegales de comunidades totalmente ajenas al territorio. Una de sus demandas es precisamente la “protección del territorio ancestral del Alto Paraguá y el respeto al Área Protegida Municipal Bajo Paraguá”.

Pero esa reserva no solo enfrenta los avasallamientos violentos, sino que cada año debe luchar contra los incendios, este año alcanzó grandes proporciones.

Camilo Kiko Gómez, del Comité Impulsor de San Ignacio de Velasco, dijo que son las comunidades que enfrentan solas los incendios y los desastres, porque “todos los años los indígenas tienen que ir a pagar el fuego dejando su trabajo”.

Una mujer (62 años) de la comunidad Campamento II sostuvo que las mujeres también son parte activa de la marcha «he caminado, no puedo creer que he caminado tanto, pero lo he logrado. Estas son mis compañeras que me han acompañado desde el Campamento de Alto Paraguá» (…) Nuestro pedido es que nos están invadiendo nuestro territorio, están chaqueando, todo se ha quemado», lamentó.

Otro comunario pidió que las autoridades del gobierno central y departamental atiendan sus demandas porque durante este último tiempo han enfrentado las quemas, la humareda, afectando la naturaleza y a los animalitos.

