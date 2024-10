Trump, acusado de agredir sexualmente a una exmodelo que le presentó Jeffrey Epstein

El candidato republicano es relacionado con Stacey Williams.

El camino de vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca promete no ser fácil, si es que el republicano logra vencer el próximo mes de noviembre a Kamala Harris, candidata demócrata. El expresidente de Estados Unidos ha sido acusado por Stacey Williams, una exmodelo, por agresión sexual en el año 1993 y tras ser presentados por el magnate Jeffrey Epstein.

The Guardian explica que la versión de Williams narra que ella y Trump se conocieron en una fiesta navideña de Epstein en 1992 y, poco después, es cuando se produjeron los hechos que ella denuncia. Según su versión, meses más tarde de la mencionada fiesta, ella y Epstein visitaron al republicano.

El duro testimonio de Williams sobre la agresión sexual de Donald Trump

«Me atrajo hacia él y comenzó a manosearme. Me puso las manos en los pechos, la cintura, el trasero, y me quedé paralizada», reveló la propia Williams durante su intervención en una reunión de ‘Survivors for Kamala’, un grupo de apoyo a la candidata demócrata que busca suceder a Joe Biden en la presidencia estadounidense.

«Estaba tan profundamente confundida sobre lo que estaba pasando, porque las manos se movían por todo mi cuerpo, y sin embargo, estos dos hombres se sonreían y continuaban con su conversación«, contó la exmodelo, que reconoció que mantuvo una relación con Epstein y comprobó que la amistad de este con Trump era muy estrecha.

Trump se ha pronunciado públicamente tras conocer estas acusaciones, aunque lo ha hecho a través de Karoline Leavitt, secretaria de prensa de su campaña. «Estas acusaciones, hechas por un exactivista de Barack Obama y anunciadas en una llamada de la campaña de Harris dos semanas antes de las elecciones, son inequívocamente falsas. Es obvio que esta historia falsa fue inventada por la campaña de Harris», expresa Leavitt.