Un sector de los gremiales se suma a los bloqueos en la vía Cochabamba-Oruro

El dirigente Édgar Condori anuncia la masificación de los bloqueos con sus afiliados de diferentes lugares de Cochabamba hasta que el gobierno se vaya por su incapacidad de solucionar la crisis

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

El secretario ejecutivo de una denominada Coordinadora Nacional de Gremiales, Édgar Condori, anunció este martes que sus afiliados se pliegan al bloqueo nacional de caminos dispuesto por el Pacto de Unidad y el Estado Mayor del Pueblo, que responden a la línea dura del Movimiento al Socialismo (MAS) y al expresidente Evo Morales, debido a que ese sector es uno de los más afectados por la crisis económica que hasta la fecha no es resuelta por el gobierno de Luis Arce Catacora.

El grupo encabezado por Condori se hizo presente en la localidad de Tirque, en el municipio cochabambino de Parotani, para reforzar al contingente de adeptos de Morales que instalaron la medida en ese sector supuestamente ante la impasividad de la actual gestión que no atiende la crisis económica que afecta a todos los sectores sociales, económicos y productivos del país; pero, sobre todo, al sector cuentapropista, aseguró el máximo dirigente de este grupo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Nos hemos sumado apoyando a las organizaciones sociales aquí en el punto de bloqueo, nosotros como gremiales somos el sector más afectado, es por tal razón que nos estamos sumando hoy y mañana vamos a masificar a nivel departamental de Cochabamba con compañeros de Sacaba, Cochabamba, Quillacollo, Vinto y también del trópico de Cochabamba y así sucesivamente a nivel nacional, porque como sector gremial hemos sido pisoteados por este gobierno, hemos sido destruidos prácticamente en nuestra economía”, reclamó.

Puede leer: La viceministra Alcón asegura que hay acarreo de personas a los puntos de bloqueo

El dirigente reconoció que existe una división en el sector gremial, porque existe una parte que asegura que la medida de presión afectará notablemente al sector, pero trasladó esa responsabilidad al gobierno central ya que, debido al incremento de dólares, los productos importados y nacionales incrementaron de precio, pero las autoridades apuntan a los gremiales a quienes acusan de prácticas especulativas, además, rechazó la invitación al diálogo y exigió que se las autoridades muestren resultados y hechos concretos.

“Queremos que lleguen los dólares a todos los bancos como era antes, queremos que la canasta familiar baje como era antes, hablando del arroz en los ingenios está entre 450 a 550 bolivianos el quintal; pero, ahora debería estar entre 150 a 250 bolivianos; lo mismo pasa con el aceite, hace más de dos meses que no hay, antes nos entregaban directamente las empresas, pero ahora lo hacen a Emapa (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) y nosotros tenemos que comprar a los intermediarios a un precio más caro”, remarcó.

Édgar Condori, dirigente gremial afín al ala evista. Foto: captura pantalla

Apuntó también que la difícil situación que atraviesa el país hizo que varios de sus afiliados cierren sus negocios y emigren, porque en el país no hay movimiento económico; por ello, reiteró la exigencia de ese gremio del diferimiento de los créditos por un año y la condonación de intereses; sin embargo, los responsables económicos no escuchan las demandas y utilizan dirigentes ‘prebendalizados’ para suscribir otros acuerdos que no se ajustan a las peticiones originales.

En virtud de ello, pidió a la familia gremial unirse a esta causa hasta que el gobierno se vaya por la incapacidad demostrada para solucionar los problemas del país. “Como no resuelve es mejor que se vaya, es por esta razón que estamos en emergencia y en la lucha; lo que hace el gobierno es enfurecer a la gente, que no se meta con los sectores sociales, porque el que va a tener que salir corriendo es el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca”, sentenció.