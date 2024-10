Una concejal evista en Cochabamba, con Bs 18 mil de sueldo, dice que ya no le alcanza para comprar alimentos y gasolina

Bolivia afronta una crisis económica caracterizada por la escasez de dólares y de combustibles, y una inflación que amenaza con alcanzar el 6%.

Juan Carlos Véliz / La Paz

La concejal del MAS evista en Cochabamba, Silvia Soliz, afirmó que el sueldo de más de Bs 18 mil ya no le alcanza para comprar alimentos y comprar gasolina debido al incremento de precios como consecuencia de la crisis económica.

«Seguramente ese será el argumento del Presidente incapaz, que por estos bloqueos estamos viviendo en una crisis; sin embargo, ya estamos en crisis. No olvidemos que las diferentes conquistas, la guerra del gas, la guerra del agua ¿Con qué lo hemos conseguido? Con las calles, eso es lo que estamos haciendo ahora, es mejor resistir por un par de días, por un par de semanas a vivir como estamos viviendo en esta crisis que ya es totalmente insostenible”, afirmó la legisladora en declaraciones recogidas por radio Fides Cochabamba.

Organizaciones leales al expresidente Evo Morales mantienen bloqueadas varias carreteras del país con el argumento de que están exigiendo al gobierno del presidente Luis Arce soluciones para la crisis económica que golpea al país; sin embargo, el trasfondo de la protesta tiene que ver con una protección al líder del partido que tiene una orden de aprehensión debido a una denuncia por trata y tráfico de personas, y estupro agravado.

“Nosotros que tenemos un salario, nosotros que percibimos un salario relativamente bueno se podría decir, ya no está costando ir al mercado, la canasta familiar, mi vehículo no puedo cargar gasolina simplemente, no hay diésel”, afirmó la concejala.

Bolivia atraviesa por una crisis económica caracterizada por la escasez de dólares en el sistema financiero y una especulación en el mercado paralelo, escasez de combustibles y una inflación sostenida que se aproxima al 6%, por encima de las previsiones gubernamentales.

El Gobierno atribuyó la crisis a factores externos fundamentalmente y a la declinación de la producción hidrocarburífera y en consecuencia las exportaciones de gas natural.

El Concejo Municipal de Cochabamba aprobó, el 31 de agosto de 2023, la Resolución Municipal 9205/2023 que establece la escala salarial para este año y establece que los 11 concejales percibirán un sueldo mensual de 18.290 bolivianos.