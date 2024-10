Vendedoras de carne atribuyen al contrabando a la inversa el aumento de precios en productos

En los mercados de la Garita y Lima y la Rodríguez se constató el incremento del precio de la carne de pollo, res y cerdo, entre Bs 1 y Bs 9 en los últimos días.

Fuente: Brújula Digital

Las vendedoras de carne atribuyen al contrabando a la inversa el aumento en el precio de los productos, afirman que esto también ha afectado el abastecimiento y las ventas, ya que los clientes, debido al alto costo, prefieren comprar en menores cantidades.

Brújula Digital visitó el martes los mercados de la Garita de Lima y la Rodríguez, donde constató el incremento en los precios de tres tipos de carne: el cerdo subió aproximadamente un boliviano por semana, el pollo subió en el último mes entre tres y cuatro bolivianos, y la carne de res entre tres y nueve bolivianos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El Gobierno anunció la primera semana de octubre el cierre de fronteras para luchar contra el contrabando a la inversa; sin embargo, vendedoras indican que los precios siguen en aumento.

Carne de cerdo

“Están transportando la carne (de cerdo) al Perú dicen, entonces por eso acá ya no está llegando, está llegando con un precio muy alto ahora el kilo (de pierna) está a 29. La gente ahora mismo no quiere comprar porque es un lujo comprarse chanchito, por eso no hay venta”, indicó la vendedora del puesto de Doña Clara, en la Garita de Lima.

Las vendedoras indican que a la semana sube entre 0,50, 1 y 1,50 bolivianos el precio del kilo de pollo dependiendo el proveedor que les entregue el producto.

El kilo de la pierna de la carne de cerdo estaba a 26 bolivianos hace un mes aproximadamente y ahora se encuentra el precio en 30 bolivianos.

“Lamentablemente ha subido harto, lo que nosotros queremos es que rebaje. Por semana ha subido un boliviano y el año pasado no era tanto así, este año ha sido muy excesivo el precio. Este año nos ha reducido mucho, como están mandando a Perú, nos han reducido lo que pedíamos antes”, indicó Jimena quien tiene su puesto de venta en la Garita.

Las comerciantes indican que ahora la población compra por pieza y ya no por kilo, debido a la situación y que la venta ha disminuido.

“Por semana entre Bs 1, 1,50 está subiendo entonces ya no pedimos mucho porque la gente tampoco ya quiere comprar”, afirmó la vendedora de la chanchería Florita en el mercado Rodríguez.

Carne de res

En el caso de la carne de res, el incremento ha sido repentino indican los comerciantes, este habría subido en las últimas semanas entre tres a cinco bolivianos el kilo gancho.

Este aumento implica un incremento en los diferentes tipos de corte de carne entre los tres hasta los nueve bolivianos, según comentaron los comerciantes, ya que se debe tomar en cuenta el transporte, las bolsas, alquiler entre otros gastos que ellos tienen.

“En este tiempo ya se ha aumentado como 3 bolivianos, primero estaba en 34,50, luego ha subido a 25,50, y ahora a 28 bolivianos el kilo del gancho con hueso, grasa, todo y aparte nos cobran 15 bolivianos (el transporte) por pieza y haciendo números nos sale a 28,50”, indicó Carlos, comerciante en la Garita de Lima.

En el mercado Rodríguez indicaron que este incremento se dio hace unas dos semanas, entre “cuatro a cinco bolivianos el kilo gancho”.

“Desde junio a julio que no está estable el precio de la carne, ya estaba subiendo de a poco desde junio, pero ya esta última temporada se ha disparado”, indicó Moisés Chuquimia.

Además, indicó que el intermediador les dice que el incremento es porque la carne la estarían “exportando” y por los incendios forestales en los que se perdió ganado.

Carne de pollo

La carne de pollo también incrementó y además según indican comerciantes les están llegando piezas más pequeñas. El incremento por kilo es de entre tres a cuatro bolivianos.

“Antes estábamos vendiendo el kilo a 13,50 y ahora está en 17,50 y nos están llegando pollos más pequeños”, informó un vendedor del mercado de la Rodríguez.

En el caso de la Garita de Lima, el precio oscilaba entre los 12,50 y 13 bolivianos el kilo ya ahora está en 16,80.

“Ha subido, pues todo está subiendo, no solo el pollo. Es por el contrabando que dicen”, indicó una comerciante que no quiso dar mayor detalle.

Paro de comerciantes de carne

Comerciantes de carne anunciaron un paro de 24 horas para el lunes 21 de octubre, en protesta por el continuo aumento de los precios. Exigen una respuesta por parte del Gobierno.

«La carne aumenta a razón de un boliviano por semana, lo que nos afecta gravemente, ya que nosotros vendemos al detalle. Estamos tocando el bolsillo de la población y la situación ya es insostenible», indicó María Mendoza, dirigente de la asociación de comerciantes de la calle Munaypata.

Sin embargo, en los mercados Garita y Rodríguez hay una opinión dividida por parte de los vendedores ya que de los ocho consultados, dos desconocían del paro y ven complicado acatarlo, otros dos indican que es un perjuicio para los vendedores y cuatro que acatarán el paro en espera de una solución del Gobierno.

“No vamos a acatar porque es un perjuicio hacia la población porque muchos dependen de nosotros”, indicó Trujillo que tiene su puesto en la Garita.

El vendedor Carlos indicó que aunque sería buena la medida de protesta, el acatar es difícil porque pagan alquileres. “No nos han comunicado, pero lindo sería que todos paremos, pero en esta situación, en esta zona hay alquileres y cerrar nos afecta”, afirmó.

“Vamos a entrar en un paro el lunes y nadie va a salir a vender para que rebaje el precio”, indicó otra comerciante.

En respuesta, el presidente Luis Arce ha ordenado la militarización de las fronteras para evitar el contrabando de alimentos, en un intento de frenar el impacto en la canasta familiar. Sin embargo, los carniceros sostienen que esto no es suficiente.

BD/AGT