Venta de arroz en las tiendas de Emapa de La Paz se normaliza; ya no hay largas filas

En otras ciudades las columnas de personas continúan. Desde hace semanas la gran demanda hizo que el cereal se acabe en cuestión de horas

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Este lunes, los centros de expendio de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) iniciaron la venta de productos que comercializan sin las habituales filas que se observaron a lo largo de estas semanas por la alta demanda de arroz que provocó que la gente incluso duerma en puertas de estos puntos de venta para poder adquirir una arroba de este producto, que fue la cantidad máxima que podía adquirir una persona al mes.

En el reporte de la Cadena televisiva RTP se observa que la gente ingresa con total tranquilidad a uno de los supermercados de Emapa de la sede de gobierno, para poder adquirir además del arroz, otros productos como azúcar, harina y aceite, que también experimentaron un incremento en la demanda por parte de la población sobre todo debido a la diferencia de precios con los otros centros de abasto; por ejemplo, la arroba del grano se vende a Bs 50,50 en las tiendas de la estatal frente a los Bs 100 en otros lugares de expendio de alimentos.

Foto:

Uno de los funcionarios del supermercado estatal aseguró que existe la provisión suficiente de todos los productos que se venden en ese lugar, incluso la harina se expende por bolsas de quintal a un precio de 306 bolivianos, mucho menor al que se vende en los centros de abasto particulares donde ronda los 400 bolivianos; además, informó que la provisión de los alimentos es constante en esos espacios que funcionan los siete días de la semana.

“Está llegando harina con normalidad, hay quintales de harina que estamos vendiendo a 306 bolivianos, también el arroz estamos vendiendo. Desde que hemos abierto ya hemos atendido a más de cien personas, estamos abastecidos de arroz y otros productos, continuamente nos proveen y atendemos de lunes a lunes, en la tarde también estamos vendiendo con normalidad”, aseguró el funcionario de la empresa de alimentos.

Sin embargo, el panorama no es el mismo en otras ciudades del país; por ejemplo, en Santa Cruz, donde también se abren las puertas de las tiendas a las 6.30 de la mañana, todos los días, muchas personas se quedan sin poder adquirir el arroz. Este lunes, las condiciones son las mismas, un reporte de la Red Uno verificó que decenas de usuarios esperaban poder adquirir una arroba del grano Una de las compradoras indicó que era la persona 406 en la fila y no sabía si alcanzaría a adquirir el alimento; el domingo hizo lo propio, pero solo repartieron 200 bolsas y no alcanzó a comprar, dijo.

En Sucre, según un reporte de la red Unitel, también se formaron largas filas en las tiendas de Emapa para poder adquirir el arroz, pero también aceite, que es otro de los bienes con mayor demanda. En los pasados días, muchos de los compradores denunciaron que en Emapa obligaban a comprar otros productos para poder adquirir el cereal; sin embargo, la empresa fue sancionada y tuvo que dejar de lado esa práctica.

Foto: Red Uno

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Bolivia registró en septiembre un incremento del 0,88% respecto al mes anterior, con una acumulación de la inflación del 5,53% en los nueve meses que ya transcurrieron en el año. Entre los productos con mayor incidencia están el arroz (+8,73%), carne de res sin hueso (+1,72%) y los pañales desechables para bebé (+11,26%). Según el informe, el aumento en el IPC se debe principalmente a la subida de precios de alimentos y bebidas fuera del hogar, prendas de vestir, muebles y servicios domésticos, y alimentos no alcohólicos.