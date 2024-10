Viacha suma 90 días sin soluciones tras revelarse el derrame de cianuro

Las 11 comunidades exigen que las empresas mineras reparen el daño ambiental y se tomen medidas para mitigar la contaminación que llega desde El Alto y afecta al río Pallina.

Por Carlos Quisbert

Fuente: Visión 360

A más de tres meses de revelarse los informes sobre el derrame de cianuro en la zona en la que operan 23 recicladoras de mineral, las autoridades del Gobierno central y del municipal aún no han implementado soluciones concretas a las demandas de las 11 comunidades afectadas, que son parte de la Microcuenca del río Pallina, en el municipio paceño de Viacha.

Los comunarios aseveran que además de la contaminación por cianuro y otras sustancias tóxicas usadas por la minería ilegal, el tema de fondo es el pedido para que se implementen medidas inmediatas que ayuden a mitigar la contaminación industrial que les llega por los ríos Seke y Seco desde la ciudad de El Alto, la que pasa hacia la Cuenca Katari, que alimenta al lago Titicaca.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“No hay resultados de ningún tipo hasta ahora. Después del escándalo que ha movilizado gente del Ministerio (de Medio Ambiente y Agua), la Gobernación y la Alcaldía (de Viacha), no hay nada más que discursos. Han dicho que asumirán medidas y han vuelto a hacer inspecciones; esta es la tercera inspección desde 2022, pero la contaminación continúa, es un daño irreversible que nos están causando. Sentimos gran impotencia y decepción, ya no sabemos a dónde acudir”, lamentó el presidente del “Organismo de Gestión de Cuenca (OGC) de la Microcuenca Pallina”, Juan Pablo Yujra, en contacto con Visión 360.

“La contaminación continúa, es un daño irreversible que nos están causando. Sentimos gran impotencia, no sabemos a dónde acudir”, señaló Juan Pablo Yujra, dirigente de Viacha.

El dirigente, quien también es autoridad originaria de la comunidad Mamani, remarcó que hace más de 50 días una comisión interinstitucional realizó una inspección a las 23 empresas mineras que operan en medio de irregularidades en Viacha. Durante ese recorrido, personal técnico tomó muestras de las fuentes de agua usadas en estas recicladoras. La mayoría extrae el líquido del subsuelo, de bolsones de agua que hay en la zona, pero hasta el momento no se entregó el informe sobre cuánta es el área comprometida, el tipo de contaminación y en qué nivel se afectó a las fuentes de agua.

El secretario departamental de Madre Tierra y Medio Ambiente de la Gobernación de La Paz, Luis Saucedo, informó a este medio que la entrega de dicho informe se realizaría en los siguientes días, pero que no podía dar una fecha precisa, debido a que son las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) las encargadas de dar los datos. Por su lado, Yujra aseguró que esa entrega se anunció dos veces y las dos veces se suspendió la reunión sin explicar los motivos.

Dicha inspección interinstitucional se dio entre el 2 y 9 de septiembre, en la jurisdicción de las comunidades Seke Jahuira y Mamani. Durante su recorrido, los comunarios que son vecinos de los terrenos donde operan las recicladoras de mineral, se presentaron ante los funcionarios e hicieron reclamos airados por la burocracia y la falta de resultados ante sus denuncias.

Animales deformes

Recordemos que el 26 de agosto Visión 360 publicó un reportaje con los informes municipales que confirmaban que en la comunidad Seke Jahuira se procedió a la clausura del pozo de agua usado para las operaciones de la Empresa Procesadora Jacha Kollo SRL, debido a que estaba contaminado por un derrame de cianuro, el cual se filtró al subsuelo arcilloso y contaminó los bolsones de agua.

El 2 de septiembre, Marcelina Vera y su esposo, quienes viven a 100 metros de las instalaciones de la empresa responsable del derrame de cianuro, salieron al encuentro de la comisión interinstitucional y mostraron las fotos del cuerpo de un cordero que sacrificaron un día antes, el cual presentaba el crecimiento de protuberancias en el área de sus genitales.

El animal fue sacrificado debido a que en La Paz se vivía un paro de transporte que les impedía salir a comprar alimentos, como carne; sin embargo, se vieron sorprendidos al descubrir dichas deformaciones en el cuerpo del cordero.

“Mi hijo me dijo carnearemos (una oveja), yo no me di cuenta; pero cuando mi esposo estaba cortando, por su matriz bien feo saliendo (protuberancias), hemos sacado las fotos. Creo que hasta nosotros estamos así de enfermos, si la ovejita estaba así”, fue el reclamo de la señora Marcelina.

11 comunidades originarias conforman el Organismo de Gestión de Cuenca (OGC) de la Microcuenca del río Pallina, en el municipio de Viacha. Los más de 5.000 habitantes sufren los efectos de la contaminación industrial y minera.

Entre lágrimas, contó que ella vive en la zona por más de 30 años y cree que las causas de la malformación en su ganado se deben al agua y al forraje que crece en la zona, contaminado por la actividad minera. Señaló que desde que se hizo esa denuncia no se dio ningún resultado para mitigar la contaminación y confirmar a qué se debió el crecimiento de esas protuberancias en el cuerpo del animal.

Durante ese recorrido, la Dirección de Administración Tributaria Municipal de Viacha también procedió a la clausura de la Empresa Minera Cruz del Sur, que operaba a metros del lugar, sin licencia de funcionamiento e infringiendo varias medidas ambientales sobre el manejo de sus residuos tóxicos, que incluyen el manejo de cianuro.

Más análisis

“Hace tres semanas (el 1 de octubre) el alcalde (de Viacha, Napoleón Yahuasi) ha hecho una supuesta conferencia de prensa, porque no se vio a periodistas y sobre la mesa solo había dos celulares y un micrófono. Ahí dijo que, según un estudio que han hecho con un laboratorio certificado, analizaron el agua de 22 pozos y no hallaron cianuro y por eso todo Viacha tiene que estar tranquilo”, afirmó Yujra.

En efecto, el burgomaestre emitió este informe en el que explicó que las muestras fueron tomadas en pozos de agua ubicados en los distritos 1, 2, 6 y el sector “periurbano del distrito 3”. Durante la conferencia, Yahuasi acusó sin pruebas a los medios de comunicación de tergiversar la información de los informes oficiales y señalar que la población estaba consumiendo agua contaminada por cianuro.

“Con estos exámenes de laboratorio queremos decir a la población de Viacha que, la empresa municipal de agua potable que depende del Gobierno Municipal garantiza la mejor calidad de agua”, aseveró Yahuasi.

No obstante, otros resultados de los análisis de otros nueve pozos de agua, realizados en 2023 por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Viacha (Emapav) y los datos del MMAyA revelaron que, si bien efectivamente no se hallaron residuos de mercurio o cianuro, además de los desechos tóxicos que llegan desde la ciudad de El Alto y afectan al río Pallina, la contaminación más peligrosa se presentaba en los pozos de agua, de los cuales se proveen las 11 comunidades para consumo de sus pobladores, sus animales y el riego de sus sembradíos.

“Por su matriz bien feo saliendo (protuberancias). Creo que hasta nosotros estamos así de enfermos, si la ovejita estaba así”, dijo Marcelina Vera, vecina de Viacha.

En los puntos principales del documento de Emapav y la Alcaldía de Viacha, al que Visión 360 tuvo acceso, se remarca que los pobladores no deben consumir el agua de ninguno de los nueve pozos analizados, sin antes someter el líquido vital a un “tratamiento fisico-químico completo y desinfección bacteriológica”, debido a que presentan “una elevada turbiedad por el elevado contenido de sólidos en suspensión”.

En el caso del agua del pozo de la comunidad Pallina Grande, el resultado del análisis reveló la presencia de “manganeso y cloruro que influyen en la aceptabilidad por el sabor; el cobre no influye en olor y sabor, pero causa riesgo a la salud”. En el caso de los sulfatos, se concluyó que la elevada presencia de estos “tiene efecto sobre la salud del ser humano”.

Para Yujra, la información brindada por Yahuasi sobre los análisis a esos 22 pozos de agua tiene un fin distractivo y saca de contexto el problema de fondo, pues el Alcalde presentó los datos para asegurar que las fuentes de agua de las cuales consume la población del área urbana en Viacha no están contaminadas con cianuro, pero no mencionó los detalles sobre los otros elementos que ponen en riesgo la salud de los pobladores.

“No es un pedido solo de las 11 comunidades, esta ya es una exigencia de las juntas vecinales, porque no es solo el tema de las empresas mineras a las que la Alcaldía de Viacha permitió que operen sin licencia ambiental desde hace varios años. El tema de fondo para nosotros es la contaminación en el río Pallina”, remarcó el dirigente.

Al igual que otras autoridades originarias de la zona, la postura de los vecinos del área urbana de Viacha es que el Gobierno y la Alcaldía no solo paralicen el trabajo de las empresas mineras, sino que se las sancione para que “restauren” las áreas afectadas y se encarguen de trasladar todos los residuos tóxicos que han acumulado en la zona.

Derrame de cianuro