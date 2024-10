Yamandú Orsi, candidato a presidente de Uruguay por el Frente Amplio: «Venezuela es una dictadura»

En el American Business Forum, el candidato de la izquierda uruguaya volvió a definir al gobierno de Nicolás Maduro como un régimen autoritario y señaló que las elecciones del 28 de julio fueron un proceso “muy dudoso y sospechado”

El candidato a presidente de Uruguay por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, en el America Business Forum





El candidato a presidente de Uruguay por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, volvió a criticar al régimen de Nicolás Maduro, al que definió como una “dictadura”. “Si no hay libertad, no imagino la democracia. Un país es democrático si hay libertad a la hora de elegir”, dijo el postulante de la coalición de izquierda, que llega a las elecciones del próximo domingo 27 como favorito. Sus comentarios se dieron en el evento American Business Forum, realizado el viernes 18 en Punta del Este.

“Tengo una debilidad que es mi gusto por la historia. Lo que hoy pasa en Venezuela no es lo mismo que pasaba en los 70 y 80. En la última elección quedó claro que no fue un proceso limpio, el resultado es muy dudoso y sospechado”, señaló Orsi, en la entrevista con el presentador Ismael Cala.

“No es una democracia, es un régimen autoritario y, si se quiere, una dictadura. No lo relativizo, es distinto a lo que estábamos acostumbrados. No hay que hablar con ligereza porque lo que está pasando en el mundo es muy complejo”, agregó el presidenciable del Frente Amplio.

Yamandú Orsi junto a Ismael Cala en el American Business Forum

“Cuando uno pone una etiqueta hay que hacerlo, pero hay que tener cuidado con las acciones que va a promover. No me gustan los regímenes donde se restringen las libertades, tampoco en un país que se aleja del concierto latinoamericano con un rumbo que quién sabe cuál es. Eso lo agrego a la preocupación sobre la democracia o ausencia de democracia, que es clarísima”, agregó.

Para Orsi, la situación de Venezuela afecta a “todos” los países de la región y señaló que es necesario ver “cuál es el derrotero” y la “mejor forma de ayudar” a que lo que sucede deje de pasar. “Los países de América del Sur sienten el peso de la inmigración de los ciudadanos venezolanos. Hay países vecinos que sufren una presión”, señaló el candidato, quien se define como “amante de la libertad” y un “republicano de pura cepa”.

En una línea similar se había expresado en septiembre. Entonces, Orsi explicó que, a su juicio, se trata de “un sistema totalmente distinto” al autoritarismo clásico que se puede observar en otros países de la región, dado que “antes era un golpe de Estado, entraban los tanques, bombarderos” pero en Venezuela, el chavismo impulsó “un proceso de desgaste de las herramientas democráticas, que llevó a la consolidación de un régimen muy autoritario”.

El expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica (d) habla junto al candidato a la presidencia por la coalición izquierdas Frente Amplio, Yamandú Orsi, este sábado, en Montevideo (EFE/ STR)

En una entrevista con la agencia Reuters, Orsi también fue consultado sobre la situación venezolana. Señaló que las elecciones del 28 de julio fueron “más que sospechadas” y que carecieron de legitimidad democrática. En esa charla, también calificó al gobierno de Maduro como un “régimen autoritario”. Sin embargo, no descartó invitarlo a su asunción del 1° de marzo de 2025 si gana las elecciones.

“Cuando llegue el momento, veremos quién está invitado y quién no. Hay que tener en cuenta estas cosas”, dijo.

En esa entrevista, Orsi también habló de las negociaciones del gobierno de Luis Lacalle Pou para firmar un tratado de libre comercio (TLC) con China. El candidato dijo que podría frenar el impulso del actual gobierno para centrarse en mayores acuerdos a través del Mercosur. “Siempre debemos trabajar para estar dentro del límite de lo que el Mercosur nos permite, sin ir más allá”, señaló.

El candidato a presidente de Uruguay Yamandú Orsi durante una entrevista con Reuters (REUTERS/Ana Ferreira)

Irse del bloque regional sería algo “absurdo” y “poco realista”.

Orsi señaló, sin embargo, que la puerta para inversiones de China siempre está abierta. “No nos olvidemos que los chinos tienen la propuesta de la Franja y la Ruta, que nos resulta muy útil”, señaló el postulante, en referencia a la iniciativa china de conectar Asia con Europa y África a través de redes terrestres y marítimas.