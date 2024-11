15 cooperativas de telefonía fija se enfrentan al reto de cambiar o morir

De acuerdo con los representantes, en la actualidad, las cooperativas de telecomunicaciones tienen muchas limitaciones; por ejemplo, solo pueden ofrecer internet fijo.

Por Marisol Esthela Alvarado Flores

Fuente: Visión 360

Debido al ingreso de la telefonía móvil al país, hace más de dos décadas, al menos 15 cooperativas de telecomunicaciones (líneas fijas), con algunas excepciones, atraviesan por una crítica situación financiera y se enfrentan al reto de transformarse o morir.

De acuerdo con Clifford Paravicini, experto en telecomunicaciones, al avance hacia la modernidad, que es irreversible, hay que sumarle la falta de políticas públicas, una mala planificación y administración de los recursos económicos y hechos de corrupción, para que las cooperativas de este sector estén rezagadas.

“Al paso que vamos sería una mala política dejarlas morir y no por gratitud, porque parece que fueran las inventoras de la telefonía; no hay que vivir del romanticismo, no hay que vivir en el pasado”, indicó el experto a Visión 360.

Según Paravicini, cuando se dio el boom de la telefonía móvil, las cooperativas no reaccionaron en conjunto, no hicieron fuerza común, solo Comteco, de Cochabamba, entonces fue un error de estas; al margen de que no había la decisión del Estado de otorgarles la cuarta frecuencia para que también incursionen en el nuevo espectro de las telecomunicaciones y compitan en el mercado. Explicó que con el servicio de cable que muchas cooperativas ofrecen en la actualidad, como un valor agregado, tuvieron que enfrentarse a las empresas de telefonía móvil, las cuales entraron a competir y entonces “las reventaron”.

De acuerdo con el Estado de situación de las telecomunicaciones en Bolivia, primer semestre 2024, de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), hasta el año 2016 la cantidad de líneas del servicio local fijo no tuvo variaciones significativas.

El valor más alto registrado fue del año 2015. Sin embargo, a partir de la gestión 2017 fueron reduciendo de manera sostenida e importante, de modo que la cantidad de líneas en junio de 2024 representa poco menos del 50% de las líneas del año 2015.

A junio de 2024, la cantidad de líneas activas del servicio local registra una disminución de 28.666 líneas (-6,8%) en relación con diciembre de la gestión anterior y se ubican en 393.978. En los últimos siete años, las líneas de este servicio disminuyeron a una tasa promedio negativa anual de 9,14%.

En la actualidad, en el país hay al menos 15 cooperativas de telecomunicaciones, como Cotel de La Paz, Comteco de Cochabamba, Cotas de Santa Cruz, Coteor Oruro, Cotes de Sucre, Cosett de Tarija, Coteatri de Trinidad, Coteri de Riberalta, Coteco Cobija, Citegua de Guayaramerín, Cotevi Villazón, Cotebe Bermejo, Cotemo de Santa Ana, Cotecar de Caranavi y otra en Tupiza, Potosí.

Para Gamal Serhan, presidente de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de Bolivia (Fecotel), lamentablemente la telefonía fija “está muriendo” en relación con la telefonía móvil; un factor preponderante fue que el Estado no ha tenido una política de “apertura” de los espacios de telecomunicaciones, el cual es manejado por un oligopolio formado por tres operadoras vigentes en el mercado.

“No se nos permitió acceder a una cuarta licencia como operador móvil, lo cual ha impedido que nosotros podamos competir en condiciones iguales”, señaló Serhan.

Las cooperativas de telecomunicaciones tienen muchas limitantes; dijo, por ejemplo, solo pueden ofrecer internet fijo, mientras que las tres principales operadoras de telefonía móvil cuentan con internet móvil que requieren los usuarios.

Agregó que en Bolivia existen más teléfonos móviles que habitantes, incluso por cada persona se cuentan dos o tres aparatos, mientras que la telefonía fija cada año se va dando de baja, porque a nadie le interesa adquirir estos teléfonos fijos frente a las facilidades que dan los móviles.

“Entonces, nosotros nos hemos enfrentado a una competencia absolutamente desleal por acción u omisión del Estado”, indicó a Visión 360.

Frente a este panorama, manifestó que a las cooperativas les queda convertirse en empresas tecnológicas que proveen servicios variados y como se cuenta con los socios, que son el mayor activo, estos llegaron a ser un mercado cautivo.

Sin embargo, según explicó el presidente de Fecotel, ahí se presenta el problema de la regulación; de hecho, en la actualidad las cooperativas responden a la Autoridad de Fiscalización de Cooperativas y a la ATT, las que no permiten incursionar en otros servicios como los financieros; es decir, otorgar una billetera digital, porque debe hacerse el trámite ante la ASFI y ya significa una nueva regulación.

“Tenemos unas regulaciones que nos impiden avanzar en la generación de nuevos ingresos”, dijo.

Según Serhan, lo urgente es salir de la crisis en la cual se encuentran las cooperativas, porque los costos operativos subieron, principalmente por el incremento del salario de los trabajadores; después es contactar inversores, aunque es un tanto difícil porque estos buscan retribuciones equitativas.

Para Paravicini, algo muy “interesante” sería seguir peleando por la cuarta frecuencia, porque la población tiene acceso a celulares y, además, “es una moda que se va a quedar para siempre”.

La presidenta de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel), Elsy Chávez, en mayo de este año, declaró a los periodistas: “Las cooperativas telefónicas son patrimonio de los miles de socios que tienen una acción telefónica y que, en la actualidad, no tiene el valor que denotaba hace poco más de una década.

Además de ello, el probable cierre de estas instituciones va acompañado con el fantasma del desempleo que afectará a miles de familias”.

La modernización ha sido permanente para Cotas, tras la telefonía móvil

La Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz (Cotas) nació en 1960 para conectar Santa Cruz con el resto del mundo. Según la cooperativa, la modernización siempre fue una constante. Cuando ingresó la telefonía móvil al país, la cooperativa se subió al carro, en alianza con otro operador, para realizar la reventa del servicio porque carecía de licencia propia; sin embargo, tiempo después dejó de ser negocio por lo que se dio de baja el servicio.

Sin embargo, la cooperativa incursionó en el servicio de TV por cable, TV digital, TV satelital, internet HFC e internet por fibra óptica y otros servicios en beneficio para sus asociados y usuarios.

En Santa Cruz de la Sierra, Cotas cuenta con 1.500 kilómetros de fibra óptica y más de 1.900 kilómetros de red mixta (HFC) para atender el área metropolitana de Santa Cruz (Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, La Guardia, El Torno y Warnes).

La modernización ha sido permanente y pese a los años difíciles luego de la pandemia por Covid-19 está emprendiendo proyectos que considera le permitirán larga vida en el mercado de las telecomunicaciones.

Cotas dijo que el mercado de las telecomunicaciones es uno de los más competitivos en el país. La tecnología permite hoy ver el futuro como un escenario de oportunidades, basadas principalmente en el internet, en el que existen muchos desafíos para mejorar los servicios, ampliar capacidades de navegación y con ello ser más competitivos. “Lo importante es que queda mucho por hacer y avanzar para contar con un servicio de internet de alta calidad/velocidad, donde nuestras ciudades, y en particular Santa Cruz, podamos operar, podamos convertirnos en ciudades digitales con servicios 4.0”, indicó la cooperativa.

El enfoque de todas las áreas de la cooperativa está en los servicios de internet, es decir, internet mediante fibra óptica y red HFC. A través del internet también es posible mantener la línea telefónica antigua ya sea con el mismo aparato tradicional o a través de un chip que puede ser colocado en cualquier teléfono inteligente. También, lo digital les permite tener los servicios de videovigilancia o monitoreo de hogares, TV digital y TV por streaming.

