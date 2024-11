Abogado de Evo Morales denuncia que está en marcha un “plan negro” 

El expresidente no acepta el fallo del Tribunal Constitucional que reconoce a Grover García como el nuevo presidente del MAS-IPSP.

eju.tv / Video: No Mentirás

Juan Carlos Véliz / La Paz

El abogado del expresidente Evo Morales, Wilfredo Chávez, denunció que está en marcha un presunto “plan negro” en contra del político que incluiría un atentado contra su vida, la pérdida de la sigla del MAS-IPSP y vinculación con el exjefe antidroga Maximiliano Dávila, requerido por Estados Unidos por tráfico de drogas y armas.

“Lo que hay que recordar es que hay un plan negro y en el plan que se denunció hace dos años está su eliminación física que ha ocurrido exactamente hace un mes y nadie dice nada ni investiga, y estaba la proscripción del MAS-IPSP. Con estos auto prorrogados han querido proscribir a Evo Morales, pero no han podido porque la opinión consultiva 2028/2021 de la Corte IDH habilita a Evo Morales porque no es presidente en ejercicio, luego (intentaron) eliminarlo físicamente y no han podido. Ahora quieren linchar mediáticamente con juicios como con el tema de (Maximiliano) Dávila. Ese es plan negro y lo ha dicho Evo Morales”, abundó anoche Chávez en una entrevista con el programa No Mentirás en RTP.

Evo Morales fue relevado de la presidencia de su partido después de 27 años por el dirigente campesino Grover García por un fallo del Tribunal Constitucional que reconoce la legalidad del congreso del MAS del ala arcista que se realizó este año en la ciudad de El Alto.

El político, no obstante, se niega a reconocer la determinación judicial y continúa alegando que está al frente del MAS-IPSP aunque ya no tiene ninguna facultad administrativa o decisiva en la estructura de su partido.

El también exProcurador General del Estado reiteró que apelarán la decisión de la justicia y que acudirán a instancias internacionales para denunciar una supuesta ilegalidad en el reconocimiento de García como el nuevo jefe del MAS.