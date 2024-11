Advierten que combustible sin subvención subirá costo de operaciones y cuestionan margen de precios

El litro de gasolina RON 85-94 costará $us 1.20; la gasolina mayor a RON 94 tiene un precio referencial de $us 1.25 y el litro para el diésel será de $us 1.24. Yujra consideró que la medida será un fracaso.

Ante la definición de los precios referenciales de carburantes que serán importado por privados, los transportistas de carga pesada cuestionaron la banda de precios y aseguraron que se cotizará con base en el tipo de cambio del dólar paralelo. Además, advirtieron que se incrementará el costo de las operaciones de las empresas y el flete de motorizados.

“Lamentablemente el Gobierno no está tomando en cuenta que el costo del combustible sin subvención dependerá al tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo y no será al tipo de cambio oficial, eso no hay. El litro va a costar hasta 14 bolivianos ¿qué sector va a poder comprar a ese precio el diésel o gasolina?”, afirmó el dirigente del Transporte Pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, en contacto con la ANF.

Este viernes, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó el precio referencial de la gasolina que importará el sector privado: el litro de gasolina RON 85-94 costará $us 1.20; la gasolina mayor a RON 94 tiene un precio referencial de $us 1.25 y el litro para el diésel será de $us 1.24.

Al respecto, el representante del Sindicato de Choferes Asalariados de Transporte Nacional e Internacional (Schatin), Pedro Quispe, dijo que las empresas que importen su combustible derivarán en el alza del costo de sus operaciones y se reflejará en el precio final de los productos.

A la vez, en caso de que ese sector adquiera ese carburante, deberán incrementar los pasajes y el flete de sus motorizados.

“Los ingenios azucareros, las empresas oleaginosas y los agroindustriales que se traigan combustible para su consumo va a subir sus costos de operación, se llegará a triplicar el costo y eso va a afectar el precio final de los productos. En caso de que nosotros compremos combustible (no subvencionado), se tiene que incrementar el costo del pasaje y los fletes, también a eso tenemos que llegar”, manifestó.

Haciendo el cálculo del costo del combustible no subvencionado con relación al tipo de cambio oficial del dólar Bs 6.96 en las entidades financieras: el litro de gasolina RON 85-94 sería de Bs 8.35; el litro de gasolina mayor a RON 94, Bs 8.7. Mientras que el litro de diésel llegaría a costar Bs 8.63.

Sin embargo, con la cotización del dólar en el mercado paralelo, tomando una referencia de Bs 11.70: el litro de gasolina RON 85-94 será de Bs 14.04; el litro de gasolina mayor a RON 95, Bs 14.6 y el litro de diésel se cotizará a Bs 14.5.

Fracaso

Por otra parte, el dirigente del transporte cruceño consideró que la medida será un fracaso porque el costo se triplicará y los pequeños productores continuarán comprando combustible subvencionado. Además ningún importador venderá a un poco más de Bs 8 el litro, como refiere la resolución de la ANH.

“La medida va a ser un fracaso porque el costo del litro de gasolina y diésel se va a triplicar, llegará a costar por encima de los 10 bolivianos si tomamos el margen del cambio del dólar en el mercado paralelo. No todos los sectores productivos van a poder adquirir a ese precio. No va a haber buenos resultados”, señaló.

Quispe también coincidió con ese punto de vista, ya que el precio del combustible en el mercado externo oscila hasta en Bs 9, a lo que se debe sumar el costo de traslado y la ganancia que deben obtener los importadores.

“Van a traer el diésel de Chile, Perú, Argentina o Paraguay no con 5 o 3 pesos, el costo allá esta ocho o nueve bolivianos, más el transporte a 10 bolivianos, van a tener que vender en 10.50 o en 11 bolivianos el litro ¿de dónde sacan Bs 7,50? No va a existir diésel o gasolina de 7 bolivianos y los empresarios no van a perder”, resaltó.

Levantar subvención

Por otra parte, ambos dirigentes coincidieron en que es necesario que el Gobierno levante la subvención de los carburantes para que el costo oscile entre Bs 7 y Bs 8. Yujra dijo que en reiteradas oportunidades se solicitó al Ejecutivo que asuma esa medida de forma paulatina, con el objetivo de que los efectos no sean tan drásticos para la población.

“Como transportistas consideramos que se debe levantar la subvención, nosotros nos abastecíamos en otros sectores y en otros países y era un solo precio, pero con esta maldita subvención se ha diferenciado los precios y estamos cayendo con eso”, añadió.