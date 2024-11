Aerolínea GOL deja de vender boletos en Bolivia y ALA afirma que es por un instructivo para comprar combustible en dólares

Afirman que este tipo de requerimientos puede poner en dificultad a las otras aerolíneas, debido a que en el país hay problemas para acceder a los dólares.



Lidia Mamani / La Paz

La empresa GOL Linhas Aéreas S.A. en las pasadas horas comunicó que dejó de vender boletos en Bolivia de manera temporal, misma que atribuye a problemas de configuración en el sistema de la aerolínea. Al respecto, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) Bolivia afirma que esto se debe a un instructivo interno que dispone la compra del combustible en dólares, algo que no es posible debido a la falta de divisas en el país.

Al respecto, la gerente general de ALA, Yanela Zarate, indicó que desde YPFB Aviación se emitió una nota interna a cada una de sus afiliadas, en la que les comunica que la estatal de aviación, que les comercializa el jet fuel, no podrá cargar más el combustible si es que no pagan en dólares.

“Lo que está sucediendo es que si no resolvemos el tema del combustible, que el pago debería ser en bolivianos, ya que es lo que podemos cumplir y no tenemos ninguna dificultad en pagar en bolivianos, debido a la falta de la moneda extranjera. Entonces, ahí se generan dificultades con todas las aerolíneas que operan en Bolivia y el comunicado de GOL no dice que están suspendiendo operaciones, sino que de manera temporal, la venta de itinerarios ha sido suspendida en Bolivia, hasta nuevo comunicado”, explicó Zárate a eju.tv.

Manifestó que esperan que esto se solucione y que están al pendiente de las conclusiones que se emitan de la reunión que sostendrá la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) con el Ministerio de Obras Públicas, misma que se debe dar hasta mañana.

Anticipó que de no permitir la continuidad del pago del carburante, vendido por YPFB Aviación, en moneda nacional, puede poner en dificultad a las otras aerolíneas, debido a que en el país hay problemas para acceder a los dólares, para el cual muchas vienen pagando desde hace meses comisiones altas a las entidades financieras.

“Hablamos de Aerolíneas Argentinas, Avianca, Copa, GOL, Air Europa, lamentablemente todos estamos en la misma situación. Todos hemos recibido el mismo comunicado que nos exige el pago del combustible en dólares, algo que es imposible, no porque no queramos, sino porque realmente no podemos”, insistió la Gerente de General de ALA.