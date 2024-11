Agenda informativa: comerciantes de carne no se ponen de acuerdo sobre el precio del kilo gancho con los ganaderos y continúa el paro

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 19 de noviembre

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Comerciantes de carne insisten en que se frene la exportación del producto

Los comerciantes de carne insisten en que se determine una pausa en la exportación de este producto debido al desabastecimiento interno debido a que, según ellos, las empresas exportadoras y ganaderos no previnieron el consumo interno porque existe desabastecimiento. El pedido para frenar la exportación de carne de res surgió después de que se registrara una elevación inusitada del precio de este producto en los principales mercados del país. El Gobierno estudia la posibilidad de frenar la salida de este producto, en tanto, en las principales ciudades del país existe un paro en la comercialización de carne. Los productores de res rechazan la propuesta debido a que aseguran que existe la provisión del producto a precios accesibles y con productos de óptima calidad.

– Carretera nueva Santa Cruz – Cochabamba está bloqueada en Buena Vista

Transportistas bloquean el municipio cruceño de Buena Vista, en plena ruta troncal Santa Cruz – Cochabamba, para exigir el abastecimiento de diésel para esta región. Los choferes denuncian que son 12 días que no reciben ni un litro de diésel en el surtidor donde esperan el combustible. La semana pasada ya hubo una protesta en ese municipio; sin embargo, las autoridades pidieron tiempo para regularizar la situación por lo que decidieron dar un cuarto intermedio, pero no tuvieron respuesta. Según los movilizados, los responsables de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no se presentaron para dar una información sobre cuándo llegará el carburante. Este surtidor está en la carretera principal hacia Cochabamba.

– Sectores se reúnen en La Paz para definir acciones contra el gobierno

Este martes se reunirán diferentes sectores en la Casa Social del Maestro para definir acciones contra el gobierno, debido a que no atiende las peticiones de los sectores más vulnerables y toma, más bien, medidas para agravar aún más la crisis como la liberación de la importación de los combustibles, que provocará el incremento desmesurado de todos los artículos, señaló la pasada jornada el dirigente del magisterio urbano de La Paz, José Luis Álvarez. La cita está programada para las 16:00 y concurrirán representantes de las juntas vecinales, del sector médico, de los trabajadores gremiales, fabriles, entre otros, para definir movilizaciones ante la desatención del gobierno a la crisis.

– Continúan las protestas en Emapa por la distribución de arroz

Las filas de personas continúan en los centros de distribución de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) por la desorganización en la distribución de arroz en las diferentes ciudades. Los compradores reclaman por la falta de información del cronograma de distribución de los camiones de la empresa estatal, ya que no saben dónde acudir para adquirir arroz y otros productos de la canasta familiar que deben ser distribuidos directamente en los barrios, según la información brindada por los responsables de esa institución. En Santa Cruz, La Paz y Cochabamba los compradores continúan a la espera de una información, o la venta en esos centros de distribución, en la capital del Valle, molestos, procedieron a bloquear por la falta de respuestas.

– Dos dirigentes evistas ya cumplen su detención preventiva

Los dirigentes del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) pasaron su primera noche en los centros penitenciarios donde les fue asignada su detención preventiva. Humberto Claros fue trasladado al reclusorio de San Pedro, en tanto, Ramiro Cucho llegó en la madrugada de este martes al recinto de Patacamaya, lugares donde deben estarán recluidos por cinco meses, tiempo en el que continuarán las investigaciones que se sigue en su contra por los presuntos delitos de Terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado, instigación pública, posesión de armamento y otros. Los dos líderes campesinos afines a Evo Morales fueron parte de las cabezas visibles en los 24 días de bloqueo de carreteras que dejaron millonarias pérdidas al país.

– La selección juega con Paraguay en busca de un triunfo que le permita soñar

Bolivia recibirá este martes, desde las 16:00, en el estadio municipal de El Alto, a la selección paraguaya, uno de sus rivales directos para lograr un cupo para el mundial 2026. Retornarán varias caras conocidas para reforzar el plantel que en el anterior partido perdió por 0-4 ante la selección ecuatoriana. El combinado nacional está urgido de lograr los tres puntos si busca continuar con posibilidad de una clasificación a la cita máxima del fútbol, que, por vez primera, contempla seis clasificaciones directas y un repechaje. El Ministerio de Trabajo, a través de un comunicado, informó que dispuso de tolerancia en la jornada laboral a partir de horas 14:00 por el partido que se realizará en el Estadio Municipal de Villa Ingenio de la ciudad de El Alto.