Agenda informativa: Diputados buscarán elegir su nueva directiva en medio del conflicto político social

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 5 de noviembre

Omar Yujra es el candidato del ala arcista del MAS. Foto: La Razón

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Diputados buscan elegir al nuevo presidente para la legislatura 2024-2025

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Cámara de Diputados convocó para las 14:00 a la primera sesión preparatoria con el fin de elegir a su directiva para la legislatura 2024-2025, la última de este período. El Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista eligió candidato a la presidencia a Omar Yujra, de La Paz; en tanto, el bloque evista postula a Santos Mamani. En tanto, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos aún no dieron a conocer a los miembros que conformarán la directiva; sin embargo, en CC se baraja el nombre la diputada Luisa Nayar para su reelección como segunda vicepresidenta. La plancha del arcismo la completan la diputada Deisy Choque, que es postulada a la Primera Vicepresidencia; Delfor Burgos a la Primera Secretaría y Gustavo Vega a la Segunda Secretaría.

– Los 17 aprehendidos en Mairana llegan a La Paz y serán imputados

Diecisiete personas aprehendidas en el desbloqueo en la localidad de Mairana, en los valles bajos cruceños, llegaron a la sede de Gobierno la madrugada de este martes tras haber sido trasladadas por vía aérea la noche del lunes. En el grupo se encuentra el concejal evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gilbert Tapia, quien está acusado de financiar el bloqueo que paralizó los valles cruceños en los últimos días. Los aprehendidos deben ser imputados en esta jornada por los fiscales designados, aunque se estima que será por terrorismo y alzamiento armado, razón de su traslado a la sede de gobierno, ya que, según la norma aprobada en el gobierno de Evo Morales, esos casos deben ser remitidos a esa ciudad.

– Persisten 15 bloqueos en Bolivia en el día 23 de movilizaciones

Persisten 15 bloqueos en Bolivia este martes, en el día 23 de movilizaciones en el país, según el informe de Transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). La protesta es impulsaba por evistas que piden atención a sus demandas políticas y sociales, y rechazan procesos contra el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales. Las protestas mantienen interrumpido el paso por la antigua y la nueva carretera entre Santa Cruz y Cochabamba. En el primer departamento solo hay un bloqueo, está en el Puente Ichilo, Yapacaní. Sin embargo, en el segundo están los restantes 14 puntos de bloqueo. El bloqueo de los evistas comenzó el 14 de octubre y no pudo tener el carácter nacional que buscaban sus líderes.

– Las filas en los surtidores no cesan y señalan que es porque no se paga a los proveedores

El problema de la escasez de los carburantes se agrava en el país, debido a que las largas filas en las estaciones de servicio se incrementan día que pasa y las autoridades no dan una respuesta precisa que la que apunta a los bloqueos en el país. Sin embargo, los expertos aseguran que el problema es más complicado porque se trata de un tema de iliquidez en el Estado, que ha provocado que no se paguen a los proveedores, denuncia corroborada por transportistas que se encuentran en Argentina, quienes no pueden cargar combustibles desde hace varios días porque -según la empresa argentina- hay cuentas impagas. El problema de la escasez ha provocado que disminuya cada vez más la cantidad de surtidores que proveen de diésel y gasolina.

– Trabajadores en salud inician un paro indefinido en La Paz

Los trabajadores del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz comenzaron un paro indefinido por la falta de respuesta de las autoridades de la gobernación. Esta medida de protesta se debe a despidos que consideran injustificados, afectando a al menos 20 empleados que exigen su reincorporación inmediata, además de la falta de condiciones para desempeñar el trabajo en los diferentes establecimientos de salud que dependen del gobierno departamental. La pasada semana cumplieron un paro de 48 horas, en esa oportunidad, los médicos y otros trabajadores de la salud advirtieron sobre la posibilidad de radicalizar sus acciones ante la pasividad de las autoridades. No se descarta además una huelga de hambre si no se atienden sus reclamos.

– Estados Unidos elige a su próximo presidente sin un claro favorito

Este martes, los ciudadanos estadounidenses se volcarán a las urnas para elegir a su próximo presidente entre dos contendientes: Kamala Harris, la actual vicepresidenta de ese país, que es la carta de los demócratas; y el expresidente y representante de los republicanos, Donald Trump. Harris y Trump llegan a los comicios empatados en las encuestas, mientras la incertidumbre se dilucidará en siete estados en disputa sobre los cuales estarán todas las miradas. Según una última encuesta, la demócrata aventaja en voto popular con un 48 % a Trump, que tiene un 46,9 %, lo que la pone 1,1 puntos por encima de su contendiente, aunque la elección presidencial se decide de manera indirecta a través del Colegio Electoral, que cuenta con 538 compromisarios.