Agenda informativa: El gobierno intenta solucionar el paro indefinido de los carniceros al detalle

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 21 de noviembre

El dirigente de Contracabol, Gonzalo Serudo. Foto: Red Uno

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Reunión entre el viceministro de Defensa del Consumidor y los carniceros

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, se reunirá con los representantes de la cadena de producción de carne en esta jornada. Luego de una reunión de los comercializadores de carne al detalle, representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) anunciaron que asistirán al diálogo convocado por el Gobierno. La reunión, agrupará a todo el complejo cárnico desde el productor, empresas exportadoras, mataderos, centros de remate, el Gobierno hasta los comercializadores de carne al detalle. Contracabol afirmó que el paro indefinido se mantiene, aunque se están buscando las garantías necesarias para llevar a cabo la reunión.

– Directiva cuestionada de Diputados convocan a sesión ordinaria

La nueva directiva de la Cámara de Diputados, convocó a sesión plena este jueves 21 de noviembre con el objetivo de conformar las comisiones y comités para la Legislatura 2024- 2025. Sin embargo, el acto legislativo estará marcado por la división en el Movimiento al Socialismo (MAS), ya que el bloque evista no reconoce la elección del arcista Omar Yujra como presidente de la Cámara Baja. La sesión plenaria en que se votó por la presidencia de Diputados se celebró el 5 de noviembre, y fue el blanco de una serie de críticas. Dicha sesión estuvo marcada por la polémica y el bochorno. De manera sorpresiva, el legislador juró en el hemiciclo casi vacío debido a que sus colegas no estaban en sus curules.

– Precio de importación para privados rige en todo el territorio nacional

Desde este jueves rige el precio referencial del combustible que será adquirido por los sectores privados. El Gobierno y el sector privado del país establecieron un precio referencial de 1,1 dólares por litro para la importación directa de combustible, además de la implementación de una ventanilla única y flexibilidad en el trabajo de los surtidores para la comercialización. El acuerdo de tres puntos al que llegaron para concretar la libre importación que dispuso el DS 5271 establece tres hitos: el primero es el precio, que será meramente referencial; el segundo, que habrá una ventanilla única para los tramites que correspondan; y, el tercero, sobre las características de la distribución del carburante subvencionado frente al importado por el sector privado.

– Gremiales no descartan movilizaciones ante la crisis

Trabajadores gremiales de todo el país se reunirán este jueves en un ampliado nacional en Santa Cruz de la Sierra, en inmediaciones del nuevo Mercado Los Pozos. Delegaciones departamentales evaluarán la crisis económica que atraviesa Bolivia. Según el dirigente gremial de Santa Cruz, Edgar Álvarez, el encuentro analizará las causas de la crisis y los factores que afectan al gremio como la falta de dólares, la escasez de combustible y la pasividad del gobierno para dar una respuesta oportuna. En la cita, los asistentes definirán acciones ante la falta de soluciones del gobierno a la coyuntura que afecta a todos los sectores productivos, económicos y de servicios; pero, sobre todo a la economía de las familias bolivianas.

– Organizaciones sociales marcharán en La Paz por la situación económica del país

Varias organizaciones sociales se movilizarán en La Paz en protesta por el encarecimiento de los productos de la canasta familiar, el costo de vida y la escasez de combustibles. El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció que sostuvo una reunión con representantes de diferentes sectores; entre ellos, los transportistas, las juntas vecinales y trabajadores gremiales en la que le anunciaron que desde las 08:00 tomarán la ciudad desde varios puntos para expresar su molestia por la situación económica del país, la que no es atendida por las autoridades gubernamentales. Comerciantes, carniceros, padres de familia, transportistas y prestatarios también serán parte de la marcha.

– Gremiales de El Alto recuerdan que este jueves debe estar regularizado el abastecimiento de combustibles

El representante de la Federación Regional de Gremiales de El Alto, Toño Siñani, advirtió con organizar movilizaciones permanentes a nivel nacional si hasta este jueves no se soluciona el alza de los precios de los alimentos al igual que el abastecimiento de combustibles, principalmente del diésel, como se comprometió el presidente Luis Arce, quien dijo que en 10 días se iba a normalizar tras la suspensión de los bloqueos del ala evista. Si el Gobierno no va a solucionar nada, automáticamente las movilizaciones a nivel nacional se van a venir, amenazó el dirigente. Incluso enfatizó que las departamentales de su sector social emitieron una resolución para hacer frente al Gobierno, debido a que hasta la fecha no ha solucionado nada.

– Ciudadanos rechazan paro de micreros y alza del pasaje en Santa Cruz

Santa Cruz de la Sierra vive días de incertidumbre por el paro de 48 horas del transporte urbano, que inicia este jueves. La medida toma por el transporte urbano responde al rechazo a la propuesta de tarifa enviada por la alcaldía al Concejo Municipal, en tanto, los usuarios cuestionan el alza del pasaje y la paralización del servicio. Existe una percepción generalizada en que la crisis afecta a todos los sectores, pero sobre todo a los ciudadanos de pie, que se ven afectados por el aumento de productos y servicios que recaen directamente en el consumidor final. Los usuarios lamentan la determinación que afectará a todos, porque la mayoría de la población cruceña utiliza el transporte público.

– Clases presenciales con tolerancia ante paro de transporte en Santa Cruz

Ante el paro de transporte público anunciado para este jueves y viernes, las autoridades educativas de Santa Cruz mantendrán las clases en modalidad presencial, pero con una una tolerancia en el horario de ingreso a estudiantes y maestros. El director Departamental de Educación, Nelson Alcocer, informó que esta decisión se tomó tras evaluar la situación y sostener reuniones con directores distritales y de unidades educativas, ya que tienen actividades programadas porque el año escolar está pronto a concluir. Sin embargo, el funcionario advirtió que, si la asistencia es baja, se evaluarán medidas adicionales, para no perjudicar a la comunidad estudiantil que podría verse impedida de llegar a sus unidades educativas.