Agenda informativa: Evo Morales debe presentarse a una audiencia por la denuncia de una concejal paceña contra los bloqueos

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 25 de noviembre

Los bloqueos provocaron millonarias pérdidas al país. Foto La Razón

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Evo Morales debe declarar en una audiencia de Acción Popular contra los bloqueos

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El expresidente Evo Morales Ayma debe presentarse a declarar sobre una Acción Popular interpuesta por la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla. Esta acción solicita la realización de una audiencia para determinar la prohibición de futuras interrupciones de tránsito. La audiencia ha sido programada para este lunes a las 08:45 en la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la sede de Gobierno. El recurso de garantía constitucional fue presentado el pasado 6 de noviembre, cuando se cumplían 23 días de bloqueos promovidos por Evo Morales, con epicentro en el Trópico de Cochabamba. La concejal Chambilla espera que la Sala Constitucional declare procedente el recurso.

– Este lunes presentan demanda contra los presuntos responsables de la mazamorra en La Paz

El alcalde de La Paz, Iván Airas, anticipó que este lunes la Alcaldía, junto con el Viceministerio de Defensa Civil, presentará una acusación formal contra los responsables de haber dejado 50 mil toneladas de tierra en una quebrada, por lo que, a pesar de que la lluvia no fue intensa (40 litros por metro cuadrado), el material desplazado se transformó en una mazamorra, causando el desastre que provocó la muerte de una niña de 5 años y anegó varias viviendas en Llojeta Bajo. Algunos vecinos afectados han anunciado que se sumarán a las demandas legales contra los responsables del movimiento irregular de tierras. De acuerdo con los técnicos municipales, la mazamorra obstruyó la bóveda del río Pasajahuira, provocando su desborde.

– Juicio por la crisis del 2019 se reinstalará esta jornada

Este lunes 25 de noviembre de 2024 a horas 10:00 se reanudará la sesión contra Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari por los sucesos de 2019. Martín Camacho Chávez, abogado del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, confirmó hace unos días que recibió la notificación para el señalamiento de la reinstalación del juicio por la crisis del 2019. Detalló que la audiencia se llevará a cabo de manera presencial en el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer N° 6 de la ciudad de La Paz. En octubre se había instalado el juicio en La Paz, para lo que Camacho y Pumari fueron trasladados en medio de un fuerte resguardo policial. Sin embargo, el juez declaró un cuarto intermedio.

– 70% del transporte pesado está parado sin diésel para trabajar

Las filas por diésel en los surtidores del país son recurrentes y no se avizora una solución pese al compromiso del gobierno, lo que ha provocado que la dirigencia del Transporte Pesado lo acuse de mentir de forma permanente y ya no ser creíble en alusión a la falta de combustible y las largas filas que aún siguen en los surtidores. Denunció que el 70% de ese sector está parado por la escasez de diésel y esto les genera grandes pérdidas y agrava sus deudas. Según el dirigente Pedro Yujra, el gobierno busca ganar tiempo con el anuncio con su supuesta importación, pero hasta ahora no hay nada claro. Yujra afirmó que no tienen la seguridad de que la libre importación vaya a funcionar, pero explicó que esa es una supuesta solución a largo plazo.

– Comisión de Finanzas del concejo cruceño continuará con el análisis del precio de los pasajes

La Comisión de Finanzas del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra retomará este lunes el trabajo de revisión del informe técnico enviado por el Ejecutivo sobre el costo del transporte público. En la sesión, que estuvo presidida la concejal Silvana Mucarzel, de UCS, hubo observaciones al documento, las cuales fueron refrendadas también por Luis Alberto Castro, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), que participó de la sesión y también detalló observaciones al documento. Mucarzel aseguró que se evidenció que el informe emitido por el Ejecutivo carece de sustento legal. El informe del Ejecutivo no cuenta con diferentes variables para establecer un incremento en el precio del pasaje en micro para cobrar más de Bs 2.

– Sectores sociales del país alistan una serie de protestas ante la crisis

Crece el malestar por la crisis económica y la falta de soluciones. La dirigencia vecinal de Oruro anunció que esta jornada, a partir de las 09:00, se movilizarán en la capital del Pagador para exigir soluciones ante la crisis económica. Los habitantes de diferentes sectores sociales se sienten abandonados por las autoridades de los diferentes niveles gubernamentales. La marcha tendrá la participación de los trabajadores gremiales de esa reunión. En Santa Cruz, diferentes sectores e instituciones convocaron a un “anillazo” para este martes 26 de noviembre. La concentración será a partir de las 17:00 en el segundo anillo del Cristo Redentor, de la capital cruceña. Mientras, los cívicos del bloque del sur alistan una protesta para los próximos días.

– Congreso de Educación inicia en Tarija con el objetivo de mejorar la calidad de la educación

El Congreso Plurinacional de Educación se inaugura este lunes en la ciudad de Tarija con la intención de mejorar la calidad de educación en función a las propuestas de los diferentes actores involucrados, informó el ministro de Educación, Omar Veliz. La autoridad aseguró que la intención es trabajar para dejar de ser el penúltimo país en calidad educativa en Latinoamérica; con esa intención se debatirá para subir en calidad, aprendizaje y formación técnica de los estudiantes. El presidente Luis Arce anunció su participación en la inauguración del congreso que contará con el concurso de más de 700 delegados de 60 organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas que trabajan en el ámbito académico.

– Tripulante de BoA será cautelada por la droga hallada en un avión que tenía como destino Madrid

Las últimas horas fue aprehendida una mujer que era parte de la tripulación que estaba siendo investigada por los paquetes de droga encontrados en un avión que tenía como destino Madrid, España. De acuerdo a la Fiscalía, la aprehensión se produjo porque el microaspirado a la maleta de la funcionaria dio positivo a clorhidrato de cocaína. Está previsto que la mujer sea puesta ante un juez cautelar este lunes, para que se defina si la mujer se defiende en libertad o con la medida cautelar de detención preventiva. El 13 de septiembre el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que en un vuelo de BoA se secuestraron paquetes de droga. Por este hecho fueron aprehendidas en principio 35 personas.