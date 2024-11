Agenda informativa: Las gobernaciones del país se reúnen en Santa Cruz para estudiar salidas a la crisis económica

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 27 de noviembre

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Gobernadores se reúnen en Santa Cruz para trabajar una propuesta contra la crisis

La situación económica de Bolivia preocupa a los nueve gobernadores del país que acordaron reunirse este miércoles en Santa Cruz para preparar una propuesta con el objetivo de reactivar la economía, según reportó el gobernador cruceño Mario Aguilera. El encuentro se realizará por la tarde en la Casa de Gobierno de la capital cruceña. Aguilera puntualizó que, debido a la agenda de las autoridades departamentales, es posible que no todos los gobernadores lleguen; sin embargo, estarán presentes sus equipos técnicos. La autoridad expresó que es necesario identificar oportunidades para darle solución a “esta crisis inmediata” y trabajar en la generación de empleos, la sustentabilidad y producción.

– Evistas estudian las opciones legales para hacer prevalecer a Morales como jefe del MAS

El equipo jurídico evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) dice que la sigla del partido azul aún está en manos de Evo Morales y que la determinación del Órgano Electoral de acatar una resolución constitucional en la que reconoce el congreso arcista responde a un ataque político contra su facción. Los abogados de Evo Morales esperan que la notificación oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) llegue en las próximas horas, para asumir acciones jurídicas sobre esta determinación. La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió acatar la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la que reconoce el congreso arcista de El Alto, donde Grover García fue elegido presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

– Desde Santa Cruz plantean el adelanto de elecciones

El “anillazo” efectuado la pasada jornada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra derivó en un manifiesto ciudadano que plantea el adelanto de las elecciones generales como una salida a la crisis económica que golpea a Bolivia. Los asistentes estimaron que a Luis Arce le falta un año, tiempo en el que la crisis económica podría agravarse aún más debido a la falta de políticas que muestren una luz al final del túnel. Por ello, dice el manifiesto, es momento de que el presidente adelante las elecciones, para devolver la tranquilidad y la certidumbre al pueblo boliviano. Bolivia afronta una crisis económica caracterizada fundamentalmente por la escasez de dólares en el sistema financiero y carburantes.

– La ANH apunta a normalizar la distribución de combustible desde hoy

El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) afirmó que desde esta jornada se apunta a normalizar el abastecimiento de combustibles a partir de la fecha, en ese sentido, se realizarán inspecciones con representantes de los choferes a las plantas de almacenaje de combustibles líquidos para verificar los volúmenes de diésel que son despachados. En la reunión sostenida la pasada jornada, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, explicó que se están despachando 9 millones de litros de diésel al día en todo el territorio nacional con miras a paliar la situación de las filas, cifra que es mayor en 2 millones de litros respecto a lo que se despacha normalmente. Se incrementó también el volumen de gasolina.

– Cámara de Exportadores pide al gobierno dar soluciones a la crisis y dejar de crear comisiones

Osvaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores (Cadex) de Santa Cruz, aseguró que no se puede seguir de comisiones en comisiones y pidió al Gobierno fijar una posición clara sobre las soluciones a la crisis económica del país. El empresario recordó que son varios compromisos firmados con las autoridades que no fueron cumplidas hasta la fecha. El Gobierno propició una serie de reuniones con los empresarios y productores del agro cruceño para encontrar salidas, principalmente, al desabastecimiento de combustibles y falta de dólares. Barriga recodó que no es responsabilidad del sector privado garantizar la provisión de dólares o combustibles, porque al parecer el Gobierno quiere transferir esas tareas que le corresponden.

– La candidatura de Andrónico Rodríguez suma apoyo de afines al MAS

A la posición expresada por la Central 22 de Mayo de la Federación Mamoré Bulo Bulo del trópico de Cochabamba, que proclamó al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez como candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) con miras a los comicios del próximo año, se suma otra expresada por los productores de coca de los Yungas de La Paz que se suman a esa posición. Juan Pablo Jové, dirigente de los cocaleros de los Yungas, manifestó que el sector decidió respaldarlo porque cree que puede liderar el proceso con transparencia y compromiso en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia. El dirigente cocalero demandó que Rodríguez asuma el liderazgo y promueva la unidad de Bolivia.

– Aseguran que el dueño de Kantutani llega este miércoles a La Paz

La abogada de la empresa Kantutani aseguró que Luis Enrique Gonzalo Iturralde llegará a la sede de Gobierno en esta jornada desde Lima, Perú, donde se encuentra después de un intento fallido del empresario de ingresar a Chile, país que lo expulsó por tener un sello rojo de Interpol. Iturralde debe responder por la supuesta responsabilidad de su empresa en la mazamorra del fin de semana que afectó a unas 40 viviendas en la zona de Bajo Llojeta y el fallecimiento de una niña de cinco años producto del deslave. Asimismo, su defensa negó que el dueño del cementerio Los Andes haya intentado huir del país y aseveró que tenía prevista una intervención quirúrgica debido a un accidente.