Rolando Morales, vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), informó que los productores cochabambinos no podrán adquirir el combustible importado, que costará casi la triple relación con los carburantes por el Gobierno.

Por litro de gasolina pagamos en 12 bolivianos. Por litro de diésel más o menos 13 bolivianos. Es humanamente imposible que nosotros como pequeños productores o productores de la subsistencia alcanzar esos valores, lamentó en entrevista con DTV.

Combustible

Según la normativa que se conoció el viernes, el litro de gasolina RON 85-94 que importen los sectores privados costará $us 1,20 (Bs 8,35, según el tipo de cambio oficial), mientras que el precio del litro de diésel se fijó en $us 1,24 (Bs 8,63).

En la gasolina, esto representa un costo superior de 123%, considerando que el precio subvencionado se comercializa en Bs 3,74. En cuanto al diésel, el incremento en comparación al precio con subvención, que se vende a Bs 3,72, es de 134%.

De acuerdo con el vicepresidente de la CAC, el tipo de conversión se realizará con el dólar paralelo, por lo que el costo se encarecerá para todos los sectores interesados.

Además, reiteró que ellos como productores no pueden importar directamente debido a que carecen de la logística necesaria.

“Nosotros como productores no podríamos importar, porque no tenemos la logística. No tenemos la liquidez para importar cantidades enormes”, explicó.

En ese sentido, Morales señaló que solo el 5% de todos los afiliados a la CAC podrían recurrir a la importación, mientras que el 95% restante continuará dependiendo del combustible subvencionado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Además, advirtió que, si los agropecuarios realizan la compra del diésel importado, eso afectará directamente al consumidor final, ya que los productores deberán subir los costos de los productos debido al alto costo del carburante.

Morales sostuvo que esto sería un “golpe” para las familias bolivianas, pues, en su criterio, la economía atraviesa un momento crítico y cualquier encarecimiento afectará al consumidor.

Por ello, reiteró nuevamente que la CAC no comprará el combustible importado y esperará que la distribución de diésel y gasolina se normalice en los próximos días.