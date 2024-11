Alcalde Arias descarta reporte de heridos o muertos por desborde de río, pero sí hay daños materiales de consideración

La autoridad informó que se rescató a seis personas que tenían hipotermia porque estaban en el río Pasajahuira. La Alcaldía habilitó albergues para las familias que fueron afectados en sus inmuebles, del que se tiene un reporte preliminar de más de una docena.

eju.tv / Video: Alcaldía de La Paz

El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, informó este sábado por la noche que lo ocurrido en la zona Llojeta, en la ciudad de La Paz, que el desborde del río Pasajahuira se ocasionó por el movimiento de tierra en la parte de arriba, que dejó como resultado daños materiales de consideración. No obstante, aseguró que no hay heridos, desaparecidos ni personas fallecidas, como denunciaron en horas pasadas algunos vecinos del lugar, incluso dijo que el hecho no tiene nada que ver con las lluvias que se registran.

«Lo que ha ocurrido esta tarde, las lluvias no han sido intensas, sino que cayeron como en toda la ciudad, lo que ha ocurrido es que en la parte de arriba hubo movimientos de tierra cerca a un cementerio y que ya se les había advertido que no se movilice la tierrax, pero hicieron caso omiso», señaló Arias, en un informe que dio a los vecinos del lugar.

También detalló que se rescató a seis personas que están con hipotermia, quienes fueron rescatados del río, donde permanecían. Descartó que haya heridos o muertos por el arrastre de material, pero sí hay mucho daño material ocasionados por la mazamorra que inundó algunos inmuebles.

Indicó que esos movimientos de tierra que se ejecutaron en la parte de arriba, en algunos casos por loteadores, ocasionaron que se tape la bóveda con el arrastre de material y más la lluvia, se desbordó el lodo y afectó a más de una docena de inmuebles, que registran daños materiales.

Asimismo, indicó que se habilitó un albergue para las familias damnificadas, del que no dio el detalle de la cantidad de personas, ya que deben esperar a que se retire toda el material que arrastró la mazamorra, algo que fue cuestionado por algunos vecinos que le gritaron y que se oponían a dejar sus viviendas. Entretanto, maquinaria pesada realiza movimientos del material arrastrado por la calles y a venidas de la zona Llojeta.