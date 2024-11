Analista: Claure quiere ser el Elon Musk boliviano y busca a su Donald Trump que le allane el camino al litio

Luis Alberto Ruiz asegura que el empresario radicado en Estados Unidos necesita un mandatario que le pueda abrir los futuros negocios con ese recurso natural.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Para el analista político Luis Alberto Ruiz, el empresario boliviano radicado en Estados Unidos, Marcelo Claure, busca imponer una candidatura para las elecciones 2025, porque está interesado en captar el negocio del litio; por ese motivo, contrató a Raúl Garafulic Lehm, con la intención de que realice una encuesta que le dé luces sobre cómo está diseñado el panorama político de cara a las elecciones generales del 2025, la cual se filtró el lunes en algunos medios de comunicación del país.

El analista aseguró tener información fidedigna que fue Claure quien contrató la investigación, pero que esta no salió como quería; pero que, más allá de ese aspecto, se demuestra que el empresario siempre trató de imponer su posición en los ámbitos en los que estuvo involucrado, primero en el fútbol nacional donde ‘no le fue bien’ y en la actualidad, en el ámbito político mediante la identificación de un candidato que sea funcional a los intereses sobre todo económicos que tiene en Bolivia.

Foto: captura pantalla

“Él quiere ser una suerte de Elon Musk boliviano, seguramente ahora está buscando quién puede ser su Donald Trump, yo creo que su Donald Trump se inclina a ser Manfred Reyes Villla, por eso esa encuesta no le salió bien, porque quería que Reyes Villa esté en una mejor posición, quien, esas últimas ligazones que ha tenido con el gobierno de Arce han hecho que su popularidad haya ido cayendo y que los bonos políticos que tenía caigan por los desaciertos que este ha tenido como decir a Santa Cruz que tiene ciudadanos que solo sirven para ministros”, apuntó.

Sin embargo, puntualizó que el 27 por ciento que se le da a Jorge Tuto Quiroga en la encuesta mencionada en realidad corresponde a un 16 o 17%, que no es un detalle menor, porque si se hace ese ejercicio, Reyes Villa tendría una participación mucho menor en la preferencia de los votantes y no llegaría ni siquiera a un 6%, sino estaría entre un 3,5 y 4 por ciento, en el prorrateo, porque las preguntas de la consulta fueron dirigidas a quienes tienen por opción las candidaturas de oposición.

Foto: captura pantalla

“En uno de los últimos viajes de Manfred Reyes Villa se reunió con Claure, eso qué quiere decir, que las encuestas ‘imparciales’ tienen un fin; sin embargo, su mente está adaptada a otro país y desde ese país nos quiere vender otro producto como los celulares que él vendía con su empresa en Paraguay, quiere vendernos un producto político para que él pueda asumir el control territorial, no es correcto que un empresario que vive afuera nos diga quién nos va a gobernar”, afirmó.

Ruiz reiteró que, por detrás de la supuesta preocupación por el bienestar de los bolivianos, está el interés de Claure por el litio boliviano, para poder tener un mayor rédito personal y no colectivo que le permita incrementar su millonario patrimonio, por eso, en su momento, también manifestó su apoyo abierto al expresidente Evo Morales Ayma con quien también tuvo algunos tratos comerciales.

Los líderes de la oposición que aparecen en la encuesta cuestionada. Foto: Erbol

Sin embargo, aseveró que “Marcelo Claure podrá tener muchísimo dinero, porque él es verdaderamente millonario, pero estas torpezas hacen ver que no tienes una lectura correcta del país; no está mal que como Bolivia abramos al mundo el litio, al litio hay que industrializarlo, pero no con intereses mercenarios, no con intereses parias, apátridas, que lo único que quieren es fijar una candidatura, un títere, para usar ese recurso natural con el fin de empoderarse”, dijo.