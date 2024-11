Andrés Gómez: Evo Morales sufre otra derrota política al no lograr el acortamiento del mandato de Arce y Choquehuanca

El expresidente Morales que cumple una huelga de hambre en su bastión político del trópico de Cochabamba ayer pidió a sus bases que suspendan el bloqueo de carreteras.

El expresidente Evo Morales nuevamente sufrió otra derrota político al no lograr el acortamiento del mandato del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca con un bloqueo de carreteras hace 24 días, pero no se trata de una “derrota total” porque el político intentará otra vez la consolidación de su objetivo, según el análisis realizado por el periodista y abogado Andrés Gómez.

“El hecho de que el expresidente haya convocado a un diálogo y haya solicitado a sus bases que bloquean las carreteras ingresar en un cuarto intermedio, es decir suspender el bloqueo de caminos, él pretende presentarse como un dirigente moderado, como un líder moderado, y que en realidad los radicales son los bloqueadores y con la propuesta de diálogo pretende mostrarse como una persona que quiere hablar con el Gobierno cuando en realidad en un principio no tenía esa intención. ¿Por qué hace esto? Para tener una derrota no tan humillante, no quiere ser derrotado de manera tan contundente porque creo que Morales ha asumido esta derrota después de mucho tiempo y ha sido derrotado por un gobierno de izquierda, por un presidente de izquierda, por su propio compañero de partido y por toda una estrategia que armó el arcismo para derrotar al evismo”, evaluó en una entrevista en Cadena A.

“Sin embargo, considero que esta derrota no será total. Yo creo que Morales volverá a intentar armar movilizaciones para acortar el mandato de Arce, para exigir la renuncia de Arce y lograr la renuncia de Choquehuanca y llegar otra vez a la posibilidad de la sucesión constitucional con Andrónico Rodríguez”, complementó.

El expresidente Morales que desarrolla una huelga de hambre en Lauca Ñ, en el corazón de su bastión político en el trópico de Cochabamba, pidió ayer a sus seguidores que suspendan el bloqueo de carreteras troncales para dar paso al diálogo con el Gobierno en un giro de 180 grados porque al inicio de su protesta el 14 de octubre se trazó el objetivo de acortar el mandato de su exministro de Economía.

Sin embargo, la movilización de sus afiliados no tomó fuerza y no logró convencer a la ciudadanía de que se trataba de una medida contra la crisis económica como también se matizó y recientemente la Policía y las Fuerzas Armadas están realizando operativos para liberar las rutas bloqueadas.

Para el reconocido periodista y columnista en varios medios escritos, esta derrota en el campo político puede ser aprovechado por el Gobierno para apuntalar las denuncias de trata y tráfico de menores, y estupro que afronta el político en la Fiscalía de Tarija.

También advirtió de que podría ser citado a declarar nuevamente e incluso aprehendido para que comparezca ante la justicia.

Se trata de una segunda derrota política de Morales porque la marcha que dirigió en septiembre desde Caracollo hasta La Paz también tenía el objetivo de lograr la renuncia de Arce y Choquehuanca para que la presidencia sea asumida por Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, pero tampoco logró su objetivo.

Rodríguez hoy intentará conservar el cargo en la elección de la nueva directiva de esa instancia de la Asamblea Legislativa.