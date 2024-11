‘Anillazo’: Gobernador de Santa Cruz afirma que la situación económica del país pone en vilo el futuro inmediato

Afirmó que esta es la primera medida en esta situación que amerita y es un llamado de atención al Gobierno, debido a que hay mucho por hacer y que el mismo debe ser de inmediato, ya que el país necesita certidumbre para trabajar y producir.

eju.tv / Video: DTV

El gobernador interino de Santa Cruz, Mario Aguilera, se sumó al recorrido del ‘anillazo’, una protesta por la situación económica de Bolivia y durante su caminata, que se realizó este martes afirmó que la actual coyuntura que se registra en el país, pone en vilo el futuro inmediato y que el Gobierno debe dar certidumbre a la población, con el fin de que trabaje y produzca.

“Esto tiene que ser un mensaje muy claro para nuestras autoridades nacionales y que es la muestra de la unidad institucional de una forma pacífica, pero firme en la que la Gobernación y la institucionalidad cruceña demanda y el pueblo boliviano demanda una solución a esta coyuntura de crisis.Esta es una situación tremendamente compleja que pone en vilo el futuro inmediato, más allá de la sustentabilidad financiera o alimenticia de los bolivianos”, manifestó durante la caminata que inició en la ciudad de Santa Cruz al final de la tarde esta jornada.

En criterio de Aguilera, se demanda practicidad y eficiencia, no hay divisas y de ser así no hay importaciones y eso desencadena en que no haya producción agropecuaria y eso pone en riesgo el empleo.

Por ejemplo, citó que en el caso del diésel, es el combustible que se requiere desde hace semanas y que la libre importación que se ha dispuesto desde el Gobierno, tiene que ser viable y práctica, ya que se tienen más de 30 pasos, distintos requisitos y dificultades con las estatales como la de Sustancias Controladas o la ANH, que son temas que se deben solucionar.

Sobre las reuniones y mesas técnicas que vienen sosteniendo distintos sectores empresariales y productivos, el gobernador observó que son varios los encuentros que se entablan y que no hay soluciones y que nada será posible si no se tiene disponibilidad de la divisa extranjera.