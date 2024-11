Antes del diálogo con el Gobierno, evistas exigen liberar a los detenidos y «levantar» los procesos

Los afines al expresidente Evo Morales reiteran que no permitirán la “persecución frontal” que están sufriendo los dirigentes por liderar el bloqueo de caminos que se extendió por más de tres semanas en el país.

Decenas de detenidos fueron trasladados a La Paz. Foto: Minsitro Del Castillo

Fuente: ANF / La Paz

Los dirigentes afines al expresidente Evo Morales condicionaron el diálogo con el gobierno de Luis Arce a la liberación de los detenidos y a la paralización de los procesos judiciales, de lo contrario advierten con una “rebelión indígena”.

“Los procesos judiciales que han activado en contra de Ponciano (Santos), en contra de Juan Enrique Mamani y en contra de Humberto Claros deben cesar inmediatamente, caso contrario está previsto en 72 horas la rebelión indígena en Bolivia”, advirtió el dirigente de los interculturales David Veizaga.

Señaló que no permitirán la “persecución frontal” que están sufriendo los dirigentes por liderar el bloqueo de caminos que se extendió desde el 14 de octubre, por 24 días el departamento de Cochabamba estuvo aislado.

Veizaga lanzó una amenaza si es que no cesa la “persecución judicial”, “si no cumplen su convocatoria de diálogo continuaremos con nuestras movilizaciones (…) Si no cesa la persecución judicial (…) vamos a retomar las movilizaciones, pero esta vez vamos a sorprender al país”, señaló.

Otro de los dirigentes añadió que “para instalar el diálogo vamos a pedir la liberación de nuestros hermanos, esa va a ser una lucha (…) No vamos a dejarlos solos”.

Consultado sobre si los procesos contra el expresidente Morales deben levantarse, el dirigente dijo: “no solo es el proceso a nuestro hermano (Evo Morales), Humberto Claros perseguido, Ponciano Santos, Enrique Mamani también. Liberación a todos”.

Decenas de personas han sido aprehendidas durante los desbloqueos en Parotani y en Mairana, muchas fueron enviadas a diferentes cárceles con detención preventiva y acusadas de una serie de delitos penales, desde alzamiento armado, terrorismo, portación ilegal de armas, entre otros.

Los dirigentes esperan la convocatoria al diálogo en los términos que ha planteado la Defensoría del Pueblo, un llamado que aún no se ha realizado al sector evista.

La ejecutiva de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, Juanita Ancieta, exigió al gobierno a cumplir su palabra cuando demandó el levantamiento de la medida de presión para el inicio del diálogo.

“El gobierno traidor decía: ‘si no levantan el bloqueo no hay diálogo’. Que toda su incapacidad estaba echando la culpa al bloque, ahora que hemos levantado el bloqueo queremos ver, (que) no solo tenga plata para comprar balines y gases para reprimirnos”, sostuvo la dirigente.

El presidente Luis Arce dijo el pasado viernes (1.11.2024) que solo habría diálogo si el evismo levantaba el bloqueo de carreteras y repudio la medida de presión por las consecuencias económicas que provocó.

“Asuma ahora, hasta hemos levantado, estamos dando una pausa. No está descartado futuras movilizaciones”, también advirtió.

Veizaga señaló que el gobierno ha querido culpar de la crisis económica a los bloqueos, ahora esperan que las autoridades resuelvan falta de combustible, escasez de dólares y el alza en el precio de los productos, problemas que se presentaron mucho antes de la medida de presión.