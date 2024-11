Arias afirma que el supuesto causante de la mazamorra en Llojeta continuó con el movimiento de tierras pese a una advertencia previa

En el transcurso de la jornada, la alcaldía paceña y los vecinos afectados interpondrán la denuncia contra la empresa que supuestamente tiene la responsabilidad del desastre.

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

La empresa propietaria de un camposanto en la parte alta de Llojeta continuó con la remoción de tierra en su propiedad y los alrededores pese a que existió una advertencia previa sobre el peligro que entrañaba que continúe con ese trabajo, afirmó este lunes el alcalde de La Paz, Iván Arias Durán, quien anunció que, en el transcurso de esta jornada, el gobierno municipal interpondrá una denuncia penal contra las personas responsables por los daños causados.

El burgomaestre y su equipo legal se reunirán para determinar las acciones que se interpondrán ante la justicia contra el o los causantes del desastre y del fallecimiento de una niña de tan solo cinco años; en ese sentido, la demanda en principio será presentada por el movimiento no autorizado de tierra que provocó el desastre, aunque a ella se deben sumar otras figuras que serán incorporadas en la estrategia legal por incidente que provocó la anegación de ese sector por más de 100 mil toneladas de barro.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Se les advirtió que no podían hacer (la remoción de tierra), incluso les dijimos que estaban haciendo mal, pero el señor le metió, entonces, aquí están las consecuencias de esa irresponsabilidad, nosotros vamos a definir y junto a los vecinos de Santa Cecilia y San Isidro vamos a ir a entregar la demanda, espero que el presidente (Luis Arce) que dijo que va a ir hasta las últimas consecuencias en la averiguación se sume a este proceso, porque no puede quedar impune que se le advirtió e hizo lo que hizo”, enfatizó.

La parte baja de la zona de Llojeta Baja continúa con material de arrastre: Foto: captura pantalla

Asimismo, Arias informó que se dispuso de una bomba hidráulica en la avenida Los Sargentos para drenar el lodo de las propiedades que fueron afectadas por las toneladas de material que cayeron en estas la noche del sábado a la madrugada del domingo; por ese motivo, las cuadrillas ediles intensifican el trabajo en ese sector afectado para restituir a la brevedad la circulación vehicular que fue suspendida de forma momentánea para efectuar los trabajos de remoción y limpieza.

“Estamos utilizando una bomba de lodo, vamos a alquiler dos más, para sacar ese lodo que está a diez o doce metros, ayer hemos hecho trabajos en la zona El Rosario, hemos habilitado el puente y toda la parte de arriba, la afectación es a lo largo de tres kilómetros, hemos abierto un boquete en plena avenida para llevar y conducir este lodo y no invada toda la avenida Costanera, de ahí va a conducirse hacia el río”, enfatizó.

Además, reiteró que la gente que está en los albergues no podrá volver a sus viviendas en un tiempo aún no determinado, porque las labores deben llevarse adelante con extrema precaución, por las características del material que cayó en todo sector, además, la maquinaria pesada aún no puede ser dispuesta en todos los lugares por la inestabilidad de los suelos que aún están húmedos, lo que puede provocar que el equipo quede inhabilitado si se hunde en el fango.

Arias brinda detalles de los trabajos realizados en Llojeta. Foto: captura pantalla

“No es que no quiera que entren a sus casas, tengo diez a doce metros de lodo, si metemos maquinaria se va a hundir, la voy a inhabilitar, eso hemos hablado anoche con los vecinos, les hemos explicado y han entendido que desgraciadamente tienen que esperar a que saquemos este lodo, más bien anoche no llovió lo que facilitará nuestro trabajo el día de hoy, vamos a ir sacando este material”, señaló.

Los conductores que transiten entre el centro de la sede de Gobierno y las zonas de Sopocachi y Alto LLojeta deben tomar la avenida Costanera, la cual está completamente habilitada, aunque deben hacerlo con prevención debido a que se cerrará en algunos horarios para limpiar el material que baje de la parte superior; sin embargo, estará expedita la mayor parte del tiempo, aseveró el alcalde paceño.

“Hemos habilitado el tránsito por la avenida Costanera, por eso, pedimos prudencia a los conductores al transitar por ese sector, que no excedan la velocidad, segundo, hemos cerrado la entrada a la avenida Los Sargentos ha sido cerrada, porque estamos trabajando en ese lugar, informamos a todos los conductores que la avenida Costanera está habilitada, pero hay que manejar con prudencia”, recalcó la autoridad edil.