Atrasentan para tratar pacientes con nefropatía por IgA

Resumen

Los pacientes con nefropatía por IgA y proteinuria grave tienen un alto riesgo de insuficiencia renal a lo largo de su vida. No se conoce completamente la eficacia y la seguridad del antagonista selectivo del receptor de endotelina tipo A, atrasentan, para reducir la proteinuria en pacientes con nefropatía por IgA.

Métodos

Heerspink,et.al.,[N.E.J.M.DOI: 10.1056/NEJMoa2409415] llevaron a cabo un ensayo de fase 3, multinacional, doble ciego, aleatorizado y controlado que incluye adultos con nefropatía por IgA demostrada por biopsia, una excreción total de proteínas en orina de al menos 1 g por día y una tasa de filtración glomerular estimada de al menos 30 ml por minuto por 1,73 m2 de superficie corporal. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir atrasentan (0,75 mg por día) o placebo durante 132 semanas. El resultado primario, evaluado en un análisis provisional preespecificado de los datos de los primeros 270 pacientes del estrato principal, fue el cambio en la relación proteína-creatinina en orina de 24 horas desde el inicio hasta la semana 36; el cambio se estimó con el uso de un modelo de medidas repetidas. (Se incluyó un estrato exploratorio de pacientes que estaban recibiendo un inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 en un análisis separado). Los análisis de seguridad se basaron en eventos adversos en todo el estrato principal.

Resultados

Se reclutó a un total de 340 pacientes en el estrato principal. Entre los primeros 270 pacientes en el estrato principal (135 por grupo de ensayo) que completaron la visita de la semana 36, ​​el cambio porcentual medio geométrico en la relación proteína-creatinina urinaria en relación con el valor inicial fue significativamente mayor con atrasentan (−38,1%) que con placebo (−3,1%), con una diferencia media geométrica entre grupos de −36,1 puntos porcentuales (intervalo de confianza del 95%, −44,6 a −26,4; P<0,001). El porcentaje de pacientes con eventos adversos no difirió sustancialmente entre los dos grupos. Se informó retención de líquidos en 19 de 169 pacientes (11,2%) del grupo de atrasentan y en 14 de 170 (8,2%) del grupo placebo, pero no condujo a la interrupción del régimen de ensayo. No se produjeron casos aparentes de insuficiencia cardíaca o edema grave.

Conclusiones

En este análisis provisional preespecificado, atrasentan produjo una reducción significativa y clínicamente significativa de la proteinuria en comparación con placebo en pacientes con nefropatía por IgA