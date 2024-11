Autonomías: Bolivia está bloqueada no solo en las carreteras sino también en la Asamblea

El viceministro Álvaro Ruiz manifestó que el país no solo se enfrenta a las movilizaciones que han tomado diferentes carreteras, sino a un bloqueo político en el Legislativo.

Por Leny Chuquimia

Fuente: Visión 360

A puertas del bicentenario, un bloqueo legislativo, además del bloqueo de caminos, fue denunciado por el viceministro de Autonomías Álvaro Ruíz, Señaló que hay 14 proyectos, de los que algunos ya están dos años a la espera de ser aprobados.

“El país no solo sufre del bloqueo de carreteras, sino también en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque hay 14 proyectos que están bloqueados a la espera de aprobación. Por ejemplo, hace más de dos años que no se aprueba el proyecto de presas y represas. En semanas veremos problemas de sequía, esperemos que no, pero estos proyectos pueden ayudar, pero están estancados”, indicó Ruiz en entrevista con Bolivia TV.

Otro de los proyectos que quedó estancado, es el de 40 millones de dólares para la conclusión del saneamiento de tierras. Dijo que son varios sectores los que esperan se avanzar en este proyecto, desde campesinos e indígenas hasta organizaciones sociales y productores.

El bloqueo legislativo fue uno de los puntos tratados en la última reunión del Consejo de Autonomías, que es el máximo nivel de coordinación entre los gobiernos nacionales y subnacionales.

Los seis gobernadores que participaron indicaron que empezarán una socialización de los proyectos en sus regiones, para que se conozca el beneficio que generarán. Asimismo, como medida para levantar ese bloqueo legislativo, tomarán contacto con sus Brigadas Parlamentarias Departamentales para conocer qué es lo que pasa, ver si falta documentación, si hay observaciones o si es solo un problema político.

Sostuvo que los créditos que llegan a los 100 millones de dólares, “no son para sueldos como algunos sectores afirman, sino para proyectos”.

