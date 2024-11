Bancarización digital: Oposición tilda la medida de antipopular y que expresa la desesperación del Gobierno

Impuestos Nacionales emitió una norma tributaria de bancarización para quienes realicen transacciones igual o por encima del Bs 50.000.

Los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) José Luis Porcel y José Guillermo Benavides tildaron como una medida antipopular la bancarización que presentó el Sistema de Impuestos Nacionales (SIN) y que expresa la desesperación del gobierno de Luis Arce frente a la crisis económica.

“Como diputados presentaremos peticiones de informe a Impuestos Nacionales; pero de todas maneras preocupa porque no es una cosa por el bien del país, creo que va contra la economía popular. (…) Impuestos no es quien para determinar el destino de tus recursos, de tu utilidad y ganancias. Está coartando la libertad individual y eso no es tolerable”, declaró Benavides a la ANF.

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) emitió la resolución de “Registro Auxiliar de Bancarización” que entrará en vigencia el 1 de enero de 2025 para que quienes compren bienes o servicios por un valor igual o superior a Bs 50.000; es decir, deberán enviar la información sobre estas operaciones a la Administración Tributaria mediante el SIAT en Línea.

El presidente del SIN, Mario Cazón, explicó que “el envío de la información a través del Registro Auxiliar de Bancarización va a permitir respaldar esas operaciones de compra y venta de bienes por medio de pagos regulados por el sistema financiero o el Banco Central de Bolivia (BCB), como un cheque”.

El diputado arcista del Movimiento al Socialismo (MAS) Hernán Hinojosa cuestionó que de manera sorpresiva Impuestos Nacionales lance una medida impositiva, generando más dudas que certezas en la sociedad. Cree que se debió socializar con los sectores involucrados para aclarar sus alcances.

Dijo que fue sorprendido con la noticia incluso siendo secretario del Comité de Presupuesto, Política Tributaria y Contraloría de la Cámara de Diputados. Anunció que enviará peticiones de informes a Impuesto Nacionales porque no se conoce a ciencia cierta si esa medida aplicará solo al Régimen General o a toda la población.

El diputado Porcel advirtió que la medida será aplicada a toda la población indistintamente a quienes emitan o no factura; es decir, que las personas deberán dar explicaciones al gobierno por compras mayores a Bs 50.000.

“Esto tiene mucho que ver con el Presupuesto General del Estado 2025. Como no hay recursos por la venta del gas van a apelar a seguir estrangulando a la población vía impuestos. Esta resolución implica que se tiene que bancarizar todos los movimientos por encima de 50.000 bolivianos, si los que compran o venden no hacen esa declaración, corren el riesgo de perder el crédito fiscal”, advirtió Porcel.

Cazón señaló que se realizarán las capacitaciones necesarias para aplicar la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 102400000021.

