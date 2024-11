BCB afirma que el sistema cuenta con las divisas para facilitar a privados la importación de diésel

El titular del ente emisor aseguró que la balanza comercial es positiva, lo que permitió el ingreso de divisas extranjeras al mercado mayorista local.

eju.tv / Video: Banco Central de Bolivia

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas Ulo, aseguró este lunes que el sistema financiero nacional cuenta con las divisas necesarias para que los empresarios privados puedan importar diésel.

«Tener una balanza comercial positiva significa que hay una mayor cantidad de divisas en el mercado cambiario o mercado mayorista (…). Analistas hacen comparaciones en términos del tipo de cambio, confundiendo que el mercado paralelo generado no regulado es el tipo de cambio referencial y no es así. Si alguien va a importar diésel, algún privado, no va a ir a la avenida Camacho a buscar a alguien que venda dólares para importar el volumen de diésel que requiere importar, tiene que ir al mercado financiero, donde se juntan exportadores e importadores, donde advertimos que existen las divisas por el resultado positivo de la balanza comercial», manifestó Rojas en conferencia de prensa.

Con la reglamentación y la definición del precio referencial para los combustibles importados por capitales privados, empresarios y analistas económicos aseguraron que será difícil internar carburantes por la falta de dólares en el sistema financiero local. Sin embargo, el titular del BCB señaló que desde esa institución comprobaron la disponibilidad de divisas gracias al balance positivo de la balanza comercial.

«El mercado mayorista tiene cierta estabilidad y tiene el flujo de divisas correspondientes por el resultado favorable de la balanza comercial para aquellas personas que quieran hacer estas importaciones (de combustibles)», sostuvo Rojas.

El domingo, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, informó que el más reciente reporte de la balanza comercial del país muestra un saldo positivo, lo que permite el mayor ingreso de divisas extranjeras y agregó que la inflación acumulada rebajará en los próximos meses.

Reservas Internacionales Netas

Sobre el estado de las Reservas Internacionales Netas (RIN), el presidente del BCB precisó que éstas se encuentran «estables y positivas» y que, en la actualidad, se sitúan entorno a los 2.000 millones de dólares.

«Las reservas se mantienen con una tendencia estable y positiva por cuanto éstas han ido incrementándose. El año pasado hemos cerrado con 1.709 millones de dólares; a fines de octubre, 2.066 millones; al 7 de noviembre 1.970; estamos hablando entorno a los 2.000 millones de dólares de reservas«, detalló el funcionario.

Con base en estas cifras, Rojas añadió que el volumen de las RIN permitió «pagar la deuda externa en más de 90%» y dar continuidad a los flujos de recurso de la política de subvención que mantiene el Gobierno.