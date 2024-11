Beni: Ministerio Público continuará con la investigación del asesinato de Juan Ramón Algarañaz Oniaba

En conferencia de prensa este lunes, el Fiscal Departamental del Beni, Gerardo Balderas, se refirió al hecho de sangre suscitado en la madrugada de este sábado, hecho que conmocionó a la ciudadanía por la zaña con la cual se cometió el asesinato del ciudadano Juan Ramón Algarañaz Oniaba, de 33 años de edad, quien falleció luego de recibir 13 puñaladas en su humanidad.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

En la oportunidad, el Fiscal Balderas, manifestó que dentro de las investigaciones preliminares que realizan la Policía Boliviana y el Ministerio Público, y de acuerdo a declaraciones de algunos testigos, se sabe que uno de los dos sindicados habría sujetado a la víctima por el cuello, mientras el otro lo golpeaba en el abdomen, como que estuviera sunchándolo.

Señaló que, para el Ministerio Público, esta primera hipótesis señala que el móvil sería robo, pero llama la atención la saña con la que estos sujetos han actuado, causando heridas graves en la víctima que le ocasionaron la muerte, «con la imputación formal de los presuntos culpables, el Ministerio Público tiene 20 días para realizar la investigación preliminar, para luego abrir la etapa preparatoria que dura 6 meses, tiempo en que la investigación puede dar un giro diferente», dijo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Indicó que, lo que se tiene al momento es la declaración de testigos que han reconocido a los dos aprehendidos como los presuntos autores, pero hay que recordar que una investigación no es estática, porque en el lapso que se vayan realizando los actos investigativos, ésta puede cambiar, hasta el momento, para el Ministerio Público existe una probabilidad de autoría, por lo que al existir suficientes indicios de que estas dos personas son los presuntos autores del hecho, es que ordena la aprehensión de ambos, tomando en cuenta la peligrosidad y los riesgos procesales, ya que entre los testigos se tiene a la pareja de uno de los sindicados, la misma que se encuentra amenazada.

«Quiero que la ciudadanía, y especialmente los familiares de la víctima, sepan que el suscrito fiscal, junto a los otros fiscales que llevan este caso, vamos a actuar de manera objetiva, porque presuntamente el motivo sería robo, pero de acuerdo a testigos la víctima se defendió, pero llama la atención la naturaleza con la que se produjo el hecho, pues 13 puñaladas no las da alguien que no sea con saña, por eso no se descartan otros móviles, puesto que de acuerdo a los testigos, también se pudo conocer que la víctima estaría llegando a su domicilio en la zona 4 de Febrero cuando sucedió este lamentable hecho, pero luego de recibir las puñaladas, la víctima subió a su motocicleta y condujo hasta la Piscina Olímpica, donde viven sus padres», acotó Balderas.

Mencionó que, los dos aprehendidos responden a los nombres de Ramón Góngora Cayó de 20 años, y Miguel Ángel Chávez Mae de 33 años, quienes son catalogados como drogodependientes y que tienen prontuario por diversos delitos, los que se han acogido a su derecho constitucional y se han abstenido a declarar.