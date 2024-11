Bloqueo causó un daño irreversible a la producción de alimentos para 2025

El cierre de carreteras causó que combustible, semillas y fertilizantes no lleguen hasta los productores. Desde Emapa se afirma que el daño es mayor porque es época de siembra.

Por Leny Chuquimia

Fuente: Visión 360

Un perjuicio para la producción de alimentos que se arrastrará hasta 2025, fue denunciado desde la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Se indicó que en plena época de siembra los productores se vieron imposibilitados de acceder a combustible, fertilizantes y otros insumos necesarios para el agro.

“El daño de los bloqueos es irreversible. Ha generado problemas no solo para este año sino hasta el año. Hemos visto cientos de cisternas en los caminos, el diesel no ha llegado a las regiones y el productor no tuvo con qué sembrar. Algunos productores no sembraron y otros lo hicieron muy poco”, afirmó el Gerente General de Emapa, Franklin Flores.

Indicó que en el altiplano se tiene problemas con la siembra de papa, quinua y otros alimentos que están en temporada de siembra. Afirmó que quienes encabezan y realizan el bloqueo conocen el calendario agrícola.

“El daño es irreparable, ¿se podrá sembrar de aquí a unas semanas? no, prácticamente eso ya está perdido. Por eso es nuestra preocupación. Hacemos seguimiento a estos productores, estamos apoyando con semillas, fertilizantes, pero aún así no hemos podido sembrar, ni los productores ni nosotros como Emapa”, sostuvo Flores.

Indicó que los efectos se verán al año, cuando la cosecha no sea suficiente y los productores también vean mermados sus ingresos, por tanto la subsistencia de sus hogares.

