Brigada cruceña: Richard Ribera convoca a sesión; Laura Rojas defiende la legalidad de su directiva

Laura Rojas juró como presidenta de la Brigada Parlamentaria Cruceña en un acto que es desconocido por Richard Ribera, que sostiene que él sigue siendo el titular y por ello convocó a una nueva sesión para que se realice un acto eleccionario.







Fuente: Unitel

“No puede haber un acto electoral, cuando no hay una convocatoria a este acto electoral”, dijo el diputado Richard Ribera (Creemos), que cuestionó el evento que se dio el lunes en la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, en la cual se tomó juramento a una nueva directiva que quedó a la cabeza de Laura Rojas, disidente de Creemos.

Ribera asegura que legalmente sigue siendo presidente de esta instancia y que, por ello, dentro de sus atribuciones, convocó para las 09:00 del próximo lunes 25 de noviembre, a la instalación de la sesión de la que debe salir una nueva directiva.

“Hace once meses a mí no me interesa seguir en la brigada parlamentaria, (pero) lo hago por responsabilidad con el pueblo cruceño, con la institucionalidad, con el juramento que tuve”, dijo a tiempo de desconocer la elección de Rojas

Richard Ribera y Laura Rojas, son parlamentarios de Creemos

Ribera aclaró que “ayer (lunes) la reunión era para que pongamos fecha a una sesión para elegir a la nueva directiva”.

“Como ellos no asistieron, normativamente puedo convocar sin consenso de directorio, la norma lo dice. Entonces, ya convoqué a un acto electoral en una sesión ordinaria para este lunes 25 a las 9:00 de la mañana. Y espero que estos parlamentarios que estuvieron ayer tengan la nobleza de ir a ese acto electoral democrático”, dijo.

Por su parte, Rojas declaró a la red UNITEL que considera como “un capricho” de Ribera que no acepte la elección y nueva directiva y que “esperemos que en este transcurso se haga el proceso de legalización, que debe cumplirse”.

“Hay que ser respetuoso, yo no puedo meterme ahora a la brigada y decir soy la candidata electa, porque hay un proceso”, señaló.

La diputada dijo además que los documentos que el lunes fueron “notariados” han sido enviados a la Presidencia de la Cámara de Diputados, porque fue esta instancia, a través de una convocatoria, la que ordenó que se cumplan con las elecciones del 18 al 24 de este mes para elegir nuevas directivas en las brigadas parlamentarias.

“Es en eso que nos avalamos”, insistió.