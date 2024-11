Carniceros cuestionan calidad-precio de la carne; Gobierno anuncia revisión de exportaciones

La autoridad aseguró que escucharán a la parte señalada por los vendedores de carne, antes de tomar cualquier medida para preservar la provisión interna.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó que los comercializadores de carne responsabilizan a los ganaderos de la baja calidad y los precios altos de los productos cárnicos, ya que privilegian los despachos al mercado externo. El Gobierno se comprometió a «revisar el proceso de exportación» y escuchar a la otra parte antes de adoptar cualquier medida.

«Nos han hecho conocer su preocupación respecto a tres temas: la calidad de la carne, señalan que la carne que se está quedando en el país es de mala calidad (…); el segundo elemento es el precio que se ha elevado hasta a 35 bolivianos el kilo-gancho, precio que no coincide con la calidad del producto (…). El tercer elemento es que ellos señalan que todo esto se debe a la exportación, dicen que el ganadero privilegia la exportación porque son precios más altos que los que se les paga en el mercado interno», declaró la autoridad a RTP.

Autoridades del Gobierno y la dirigencia de la Confederación Nacional de Trabajadores de Carne de Bolivia (Contracabol) se reunieron el martes en La Paz para analizar el tema de los precios elevados del producto. En la cita, los comercializadores apuntaron a los ganaderos y pidieron a las autoridades controlar las exportaciones.

«Hemos acordado revisar el proceso de exportación de carne para cuyo efecto el ministro (de Desarrollo Productivo) Néstor Huanca se ha comprometido a escuchar a la otra parte (los ganaderos), ellos señalan que de las 35 mil toneladas de carne que están autorizadas para la exportación se hubiera sobrepasado a más de 70, 80 mil toneladas, son temas que hay que revisar», sostuvo Silva.

La autoridad agregó que la exportación es una «política de Estado» y que entablarán reuniones con las tres empresas más grandes de provisión de carne, para mejorar el precio y calidad del alimento que se vende en Bolivia.

«La exportación es política de Estado, si no exportamos no tenemos divisas, si no tenemos divisas no vamos a poder seguir pagando los combustibles, lo que más nos consume en el tema de divisas», advirtió el viceministro.