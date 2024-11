Carniceros en emergencia: advierten con un paro nacional si el gobierno no atiende sus demandas

Los representantes de la administración central solicitaron un cuarto intermedio en el diálogo que sostienen con ese sector para evaluar las peticiones

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diálogo entre el gobierno y los dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores de Carne de Bolivia (Contracabol), que inició la pasada jornada, ingresó en un cuarto intermedio hasta el jueves a pedido de los representantes gubernamentales para evaluar las demandas de ese sector y asumir una posición definitiva respecto a estas; la pausa fue solicitada por el ministro de desarrollo Rural y Tierras, Juan Yamil Flores, según la dirigencia de ese sector.

Sin embargo, el secretario ejecutivo de los carniceros, Santiago Aguilar, advirtió que, si en la reunión a llevarse a cabo en dos días, el gobierno no da una solución a las exigencias y necesidades de esa agrupación, iniciará un paro nacional que provocará un desabastecimiento de carne en todo el país, porque mercados, friales y tiendas no atenderán la demanda de la población hasta que el gobierno de certidumbre a sus afiliados.

Contracabol suspendió el paro indefinido programado para el pasado lunes por el inicio del diálogo con los ministros de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca y de Desarrollo Rural y Tierras, Juan Yamil Flores, en torno a las demandas que tienen sobre los precios elevados de las carnes de res, cerdo y pollo que tienen los mayoristas y que provocan la protesta de los usuarios y repercuten en las ventas.

“Hoy hemos hecho conocer todas las demandas de la familia carnicera, pero el gobierno central solicita hacer una evaluación a las tres empresas distribuidoras, hasta el jueves se han comprometido a dar la evaluación, caso contrario, hasta el jueves no solucionan este problema, nosotros a partir de ese día entramos en un paro nacional con desabastecimiento de carne de la Confederación nacional de trabajadores de carne de Bolivia”, alertó el dirigente.

Entre las principales demandas de los matarifes está la suspensión de las exportaciones de la carne y del ganado en pie para priorizar el abastecimiento del consumo interno e impulsar acciones drásticas, así como un mayor control de los organismos correspondientes al contrabando a la inversa. Según el representante de ese gremio, el envío al extranjero de los productos cárnicos supera las 80 mil toneladas.

“No existe ganado, no hay carne, por eso nosotros exigimos al gobierno que se pueda suspender la exportación de carne hasta que haya un abastecimiento normal en nuestro país; si el gobierno no obedece esta solicitud nosotros entramos en paro a nivel nacional con desabastecimiento de nuestros productos; son más de 80 mil toneladas que están saliendo de nuestro país y, por otro lado, el contrabando a los países vecinos, no hay control, por eso no hay carne en nuestro país”, resaltó.

Desde hace varias semanas, los diferentes tipos de carne no tienen una provisión normal en los mercados, además de haber incrementado el precio de manera ostensible en los departamentos que no son productores; el gobierno atribuyó el alza a los 24 días de bloqueos, sin embargo, pese a que la medida fue levantada hace varios días el costo de esos productos se mantiene por encima de lo usual.