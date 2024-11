Caso almendras: Tras denuncias de presunto favorecimiento, conforman una comisión de fiscales y Zeballos asegura que no “socaparán” 

El fiscal Departamental de Santa Cruz afirmó que se hizo un requerimiento de un reporte pormenorizado de las actuaciones del caso denominado almendras y se informe de cuáles fueron las acciones que se han seguido en el lugar de los hechos.

eju.tv / Video: DTV

El fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, afirmó este martes que luego que surgieron denuncias de presuntos favorecimientos a personas particulares y con el fin de transparentar el caso almendras, se dispuso la conformación de una comisión de fiscales y el requerimiento inmediato de informes sobre el operativo. Incluso enfatizó que no “socaparán” ningún hecho ilegal, ya sea de funcionarios públicos o personas particulares.

“Nosotros no vamos a socapar ningún hecho de corrupción ni hecho irregular, sea funcionario policial, del Ministerio Público o persona particular, vamos a iniciar las acciones legales correspondientes en caso de que se pueda verificar estos extremos sobre la supuesta participación de una tercera persona y que no habría sido aprehendida en el lugar de los hechos, algo que está en investigación y que por eso se ha conformado la comisión de fiscales”, afirmó la autoridad del Ministerio Público.

Dijo que en ese contexto, se hizo un requerimiento al fiscal que siguió el caso de un reporte pormenorizado de las actuaciones del caso denominado almendras e informe cuáles fueron las acciones que ha seguido en el lugar de los hechos, ya que tienen una afectación directa. También se solicitó el expediente de la cantidad de personas aprehendidas en el operativo.

Mencionó que se tiene imputaciones contra dos personas, un boliviano y un colombiano, por el delito de tráfico de sustancias ilícitas y asociación delictuosa y confabulación, que son delitos en la Ley 1008, de quienes se dispuso la detención preventiva. Además, que se investiga a otras personas que presuntamente están involucradas y de quienes no se puede dar mayores detalles.

Dijo que al margen de eso, no sólo es la persecución de las personas involucradas, sino que también se realizó la incautación y confiscación de bienes, como es el caso del inmueble donde fueron encontradas las sustancias controladas, mismas que se solicitó que pase a manos de Dircabi.

Serán tres fiscales los que conformarán la comisión y de forma paralela se hizo una petición del estado del caso sobre las personas aprehendidas, como el resultado y la situación legal de las personas que están involucradas, al que se suma esta comisión de fiscales, para que llegue a la verdad de los hechos.