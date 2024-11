CC fustiga la determinación del TSE sobre la prosecución de las elecciones judiciales y pide a los vocales no buscar excusas

Los asambleístas de esa agrupación política acusan a los miembros del Órgano Judicial prestarse a los oscuros intereses del gobierno de Luis Arce Catacora

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) cuestionaron este jueves la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de continuar con las elecciones judiciales de forma parcial y pidieron a los vocales electorales no buscar excusas por esa determinación que mantiene en sus cargos a cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que están al servicio del gobierno de Luis Arce Catacora.

El diputado Carlos Alarcón recordó a los vocales que la determinación de convocar a elecciones judiciales plenas no estaba subordinada a ninguna condición y que la Ley de garantías que aprobó el Senado la pasada jornada se lo hizo para dar una salvaguarda adicional a los miembros del TSE; sin embargo, esa norma no pudo ser tratada en Diputados porque aún no se definen las directivas de las comisiones y comités de esa instancia legislativa.

“No es soplar y hacer botellas para que salga como obra de magia una Ley, creemos que este es un pretexto del TSE para querer cargar la responsabilidad a la Asamblea Legislativa cuando el TSE se está poniendo al servicio del plan siniestro para proteger a la actual mafia judicial; porque para qué quieren que los bolivianos vayan a votar por magistrados para dejarlos a cinco magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional que hacen mayoría”, reclamó.

Por tal motivo, Alarcón denunció que existe un plan de engaño a la población boliviana entre el gobierno, los magistrados prorrogados del TCP y, ahora, el Órgano Electoral, ya que el próximo año, a propósito de las elecciones generales, con las autoridades judiciales que continuarán en funciones porque no se elegirán otras en cinco departamentos, tomarán determinaciones para favorecer al actual mandatario Luis Arce u al Movimiento al Socialismo (MAS), que ya estaban derrotados electoralmente con anticipación.

“Eso quiere hacer Luis Arce y a eso se está prestando el TSE, porque, además, no está haciendo valer su posición de cuarto poder del Estado y que no venga con disparates el vocal Tahuichi Tahuichi que están asustados porque los van a meter a la cárcel; si defienden la democracia, ahí van a tener a todo el pueblo de Bolivia en las calle para hacer respetar su democracia; son pretextos, esa es la respuesta; están convalidando este ataque cínico y vil a la democracia por parte de Arce Catacora”, subrayó.

Por su parte, su colega de la agrupación política, Enrique Urquidi, recordó que los vocales electorales están protegidos por la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Régimen Electoral, un órgano del Estado que no requiere de una ley para tener garantías adicionales sobre su trabajo que esté enmarcado en las normas que rigen el país y que corresponde a sus miembros hacer prevalecer su institucionalidad.

“Por eso es un órgano del Estado, no es una oficina subalterna, no es una oficina desconcentrada o descentralizada, es un órgano del Estado, por tanto, con o sin ley, el Órgano Electoral tiene que hacer prevalecer su institucionalidad y no puede subordinar sus acciones a otro Órgano, en este caso al Tribunal Constitucional Plurinacional”, afirmó.