Chappell Roan: la revelación pop que conquista los Grammy

Con seis nominaciones al Grammy, incluyendo Álbum del Año, Chappell Roan ha logrado convertirse en una de las estrellas emergentes del pop. Su debut, The Rise and Fall of a Midwest Princess, combina honestidad, identidad y talento, elementos que la han catapultado al reconocimiento internacional.

Por Celeste Sawczuk

Funte: Infobae

Chappell Roan ha emergido como una de las voces más originales del pop actual y como una fuerte candidata en los Premios Grammy 2025, con seis nominaciones, incluyendo las de Álbum del Año y Canción del Año. Nacida como Kayleigh Rose Amstutz en 1998 en Willard, Missouri, Chappell comenzó su carrera en la adolescencia, subiendo covers y composiciones propias a YouTube.

Con tan solo 17 años, fue descubierta por Atlantic Records y firmó un contrato discográfico que celebró mientras continuaba con su vida estudiantil en el Medio Oeste, según relató a Amazon Music en 2023: “Literalmente lo dijeron por los altavoces de la escuela”, recordó entre risas. “Dijeron, ‘felicidades, Kayleigh Amstutz firmó con Atlantic Records, y para el almuerzo… pizza’”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Un nombre artístico con significado personal

El nombre Chappell Roan esconde una historia profunda y familiar. En entrevistas, Roan ha explicado que tomó “Chappell” en honor a su abuelo, Dennis K. Chappell, quien falleció en 2016, y “Roan” de la canción “Strawberry Roan”, una melodía western favorita de su abuelo que trata sobre un caballo de color rojizo.

“Antes de que falleciera por un cáncer cerebral, le prometí que sería Chappell en su honor”, reveló al medio Cherwell en 2022, agregando que su nombre artístico es un tributo sentimental que la conecta con sus raíces.

“Antes de que falleciera, le prometí que sería ‘Chappell’ en su honor”, dijo la artista sobre su abuelo Dennis K. Chappell – (Roan – Good Luck, Babe!)

Una infancia marcada por la religión y un mensaje de autoaceptación

La infancia de Chappell estuvo profundamente influenciada por la religión, asistiendo a la iglesia tres veces por semana. Esta experiencia le dejó un sentimiento contradictorio, según confesó a Vanity Fair en 2023, ya que aunque deseaba cumplir con los ideales de su comunidad, tenía una necesidad urgente de escapar y explorar otras partes de sí misma.

En la actualidad, ya alejada de esa educación religiosa, mantiene una perspectiva comprensiva: “No me identifico con la Iglesia cristiana ahora mismo, pero estoy agradecida por entender esa perspectiva”.

Una infancia marcada por la religión y un mensaje de autoaceptación

La infancia de Chappell estuvo profundamente influenciada por la religión, asistiendo a la iglesia tres veces por semana. Esta experiencia le dejó un sentimiento contradictorio, según confesó a Vanity Fair en 2023, ya que aunque deseaba cumplir con los ideales de su comunidad, tenía una necesidad urgente de escapar y explorar otras partes de sí misma.

En la actualidad, ya alejada de esa educación religiosa, mantiene una perspectiva comprensiva: “No me identifico con la Iglesia cristiana ahora mismo, pero estoy agradecida por entender esa perspectiva”.

Chappell Roan ha encontrado en su música una conexión especial con la comunidad LGBTQ+, a la que ha dedicado su primer álbum, su “carta de amor” a la libertad – (REUTERS/Aude Guerrucci) Chappell Roan ha encontrado en su música una conexión especial con la comunidad LGBTQ+, a la que ha dedicado su primer álbum, su “carta de amor” a la libertad – (REUTERS/Aude Guerrucci)

Recepción de la crítica y éxito de The Rise and Fall of a Midwest Princess

El lanzamiento de su primer álbum de estudio, The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023), marcó un punto de inflexión en su carrera. El álbum, que explora géneros como el pop, synth-pop, rock y country, fue alabado por su autenticidad y su capacidad para abordar temas profundos como la identidad, la autoaceptación y el crecimiento personal.

La crítica especializada aclamó el trabajo de Roan, destacando tanto su voz poderosa como su habilidad para crear un pop emocionalmente resonante. Olivia Horn, de Pitchfork, calificó el álbum como “una introducción audaz y emocionante” que muestra la versatilidad vocal de la artista, mientras que el medio DIY resaltó su combinación de elementos pop con una audaz sinceridad, comparándola con figuras como Lorde y Lana Del Rey.

A medida que el álbum ganaba popularidad, Chappell comenzó a reunir una base de seguidores leal, especialmente entre la comunidad LGBTQ+. En 2024, sus presentaciones en festivales como Coachella y Governors Ball, así como su participación en la gira de Olivia Rodrigo, consolidaron su posición en la escena pop y la llevaron a ser considerada una de las favoritas de la crítica para los Grammy.

Su álbum fue incluido en las listas de los mejores del año de medios como The A.V. Club, TIME y Rolling Stone, y recibió elogios como “uno de los álbumes pop más divertidos y afirmativos” del año por parte de The Sydney Morning Herald.

Las nominaciones al Grammy 2025 en seis categorías, incluyendo Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop, consolidan a Chappell Roan como una de las artistas emergentes con mayor proyección, y confirman el impacto de su propuesta artística, que mezcla introspección, rebeldía y autenticidad.