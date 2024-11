Choquehuanca: “Hay líderes que perdieron la razón y la cordura”

El presidente en ejercicio señaló que se debe trabajar por la unidad de todos los bolivianos.

Silvia Sanchez

Fuente: Red Uno

Con motivo de la celebración de los 182 aniversario del departamento del Beni, el presidente en ejercicio David Choquehuanca brindó un discurso muy efusivo, donde habla de líderes que perdieron la razón y la cordura y que además cometen errores.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Hoy algunos líderes han perdido la razón, han perdido la cordura, han perdido el equilibrio y cometen errores”, declaró David Choquehuanca, presidente en ejercicio.

Dijo además que estos líderes que perdieron la razón, deben recibir ayuda, y esta puede venir de sectores sociales como de profesionales especialistas.

“A estos líderes que han perdido la razón, la cordura, el equilibrio, que cometen errores necesitamos ayudarlos y la ayuda puede venir desde nuestras organizaciones sociales, desde nuestras autoridades, puede venir de nuestros juristas, de los psicólogos, sociólogos, de lo médicos, de los profesionales especializados, para que estos líderes que han perdido la razón, vuelvan a la normalidad, vuelvan recuperar la cordura y la razón”, añadió Choquehuanca.

Habló de confrontación y saboteo, además de muestras de odio en diferentes espacios, entre ellos redes sociales y algunos medios masivos.

“Basta de confrontarnos entre nosotros, basta de sabotearnos entre nosotros, pensemos en la patria, el verdadero líder no debilita al que está débil, lo ayuda, el verdadero líder lo ayuda al enfermo para que se sane, hermanas no quiero dejar pasar por alto en esta ocasión el fuego no se apaga con las chispas de bronca de odio de desprecio practicado por algunos de la oposición interna y externa”

La autoridad hizo énfasis en que se debe trabajar por la unidad de los bolivianos, y que las soluciones no solamente parte del Gobierno, sino también del pueblo y las organizaciones que lo conforman.

“El verdadero líder es aquel que hace pensar a un pueblo, no es el que impone lo que piensa él, necesitamos líderes que no abusen, que no miren, que no menosprecien al prójimo”, acotó Choquehuanca.

Finalizó su discurso haciendo referencia a la lucha contra los incendios y el cuidado de la madre tierra, agradeció a todas las organizaciones que se movilizaron para sofocar el fuego, entre ellos bomberos, voluntarios y autoridades, y señaló que aquellos que dañan los bosques deberán ser sancionados.