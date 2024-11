Cochabamba queda fuera del ascenso por vez primera en cinco años

La esperanza de buscar una quinta plaza en la División Profesional 2025 quedó trunca, ya que por vez primera en cinco años no hay clubes de la región en las fases decisivas.

Amanecer se eliminó a manos de Petrolero de Yacuiba al caer 1-5 como local (1-10 en el global) y Municipal Tiquipaya empató 0-0 con CDT Real Oruro (global 1-2), en el estadio Sebastián Ramírez.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Desde 2019 hasta 2023, el valle sumó tres elencos a primera: Palmaflor (campeón 2019), Universitario de Vinto (campeón 2021) y San Antonio de Bulo Bulo (subcampeón y ganador del indirecto 2023). En 2020 y 2022, los clubes de Cochabamba llegaron a cuartos de final.

“Amanecer hizo una localía muy valiente, pero no se le dio el resultado. El primer tiempo podía irse 3-0 arriba, pero no se le dio. Tiquipaya no pudo, el equipo orureño (CDT Real Oruro) se cerró atrás (arco y defensa). El análisis (edición actual) es que no nos fue bien”, señaló el presidente de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), Pablo Zambrana.

En la edición 2024, Cochabamba inició con ocho representantes: Pasión Celeste, Municipal Tiquipaya, Cala Cala, Enrique Happ del Trópico, Municipal Colcapirhua, Nueva Cliza (División Primera “A”); Millonarios FC y Amanecer de Vinto (Liga Provincial).

Ahora, sin presencia valluna en la antepenúltima fase que inicia mañana, solo los departamentos de La Paz, Oruro, Tarija (Yacuiba), Chuquisaca, Beni y Santa Cruz (Warnes) tienen chances de sumar un equipo y hasta dos en 2025, el año del centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Es una amargura, porque meses atrás se jugó la primer final profesional entre los equipos cochabambinos Universitario de Vinto y San Antonio de Bulo Bulo. Eso quisimos irradiar en la Simón Bolívar. Es amargo, pero de todo esto se aprende”, remarcó el titular de la AFC.