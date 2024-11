Cómo recordará el pueblo al masismo

Arce y Morales, su gobierno de casi 20 años, ha dejado sumido al país, en la pobreza, en la bancarrota, enfrentado entre bolivianos, conflictuado, vacío, contaminado, endeudado, con presos políticos en las cárceles, con una justicia podrida y un tribunal constitucional servil al poder político, con una Policía y Fuerzas Armadas desinstitucionalizadas. Vulneraron los derechos humanos de quien piensa diferente, persiguieron a líderes políticos de la oposición, con saña y resentimiento, ese que arrastran hace 500 años y que los tiene anclados en el pasado.

Llegaron al poder utilizando a los indígenas y a nombre de ellos se enriquecieron, ustedes, su élite masista y la cúpula diligencial de sus movimientos sociales, mientras que sus bases, “los indios, los pobres y los campesinos” a quienes ustedes hoy dicen defender, continúan siendo pobres, ahora más que nunca, pues solo sirvieron de escalera para que el masismo asuma el poder.

Los bolivianos hemos sido presos de sus convicciones políticas racistas, implantadas en la mente de su propia gente, les han hecho creer que la única solución es que los “blancoides” desaparezcan para que sean los indios quienes gobiernen, irradiaron su odio y resentimiento, uno en contra del otro, sin darse cuenta que todos somos bolivianos y pertenecemos a esta patria libertada por Simón Bolívar.

Fueron 20 años de corrupción, prebenda y de la implementación de un modelo económico que solo funcionó en bonanza, que aprovechó el gas y el petróleo descubiertos en anteriores gobiernos, ese modelo donde el Estado paternalista, a través de su mal llamado socialismo, quiso hacerse cargo del control de toda la economía, al mejor estilo de la escuela keynesiana, la iniciativa privada fue relegada e intentó sobrevivir como pudo, hoy ese modelo ha fracasado y ruega por ayuda al sector privado para que traigan dólares al país.

Pero no solo eso, pisotearon la Constitución Política del Estado, para querer eternizarse en el poder, primero a nombre de una falsa refundación de un Estado Plurinacional inexistente, segundo a costa de desconocer un Referéndum que les dijo NO a su re re elección y tercero a su supuesto derecho humano para quedarse en el poder, ejecutando para ello un monumental fraude, es decir, no tuvieron el menor reparo en burlarse del voto del pueblo y desconocer su voluntad.

El despilfarro de recursos económicos fue la característica del gobierno masista que, gracias al dinero de la venta del gas, malgastaron a manos llenas en obras monumentales para el Faraón Morales y a quién ayudó su Ministro de Economía, hoy Presidente, Arce Catacora.

Pero no solo eso, también los recordaremos, por instrumentalizar la justicia y judicializar la política contra quien piensa diferente, por interpretar nuestra Norma Suprema a su conveniencia, también como expertos en armar películas al mejor estilo de Hollywood y como no, por convertir a nuestro país, en un narco Estado, dónde la coca se convierte en cocaína envenenando a nuestra juventud y la de otros países. Tampoco se puede dejar de mencionar las leyes abusivas y confiscatorias que dictaron a lo largo de su periodo de gobierno, esas que, en vez de favorecer al pueblo, afectaban a su patrimonio.

Y como no decirlo, centralizaron los recursos económicos y redujeron a cero la autonomía departamental y municipal, asignándoles las migajas que caían de la mesa del centralismo, en cambio, a título de buenos presidentes derrochaban la plata en empresas públicas deficitarias, elefantes blancos y por supuesto en corrupción.

Finalmente, los recordaremos como aquellos que se rifaron las Reservas Internacionales Netas, que nos dejaron un país endeudado, con un déficit fiscal insostenible, con un aparato productivo destruido por sus bloqueos, sin oro, con recursos mermados de los ahorros de los jubilados, sin reservas de gas, con el litio entregado a los chinos y los rusos, con el agua de nuestros ríos contaminados por el mercurio de los mineros auríferos que matan a nuestro pueblo a cambio de apoyo político, con generaciones que no saben si tendrán agua pura para beber, bosques y tierra fértil para producir y alimentarse en el futuro.

Así los recordaremos, como una pesadilla de la cual vamos a despertar, “Libertad van trinando las aves…”, una nueva Bolivia renacerá, el sol siempre sale, traerá libertad y esperanza, mejores días vendrán para nosotros y nuestros hijos, con esfuerzo, honradez vamos a reconstruir nuestro país.

“La plata alcanza, cuando nadie roba” Nayib Bukele.

Dr. Henry Omar Montero Mendoza

Senador de la República de Bolivia