Conforman la Central de Trabajadores de Bolivia para “anular” a la COB

Siñani aseguró que “los gremiales de El Alto no estamos apoyando a la gestión de Luis Arce ni al MAS ni las movilizaciones que convoca Evo Morales“.

eju.tv /Video: Tele Estrella

La Paz.- El dirigente gremial de El Alto, Toño Siñani, informó que, en ampliado de organizaciones sociales, resolvieron conformar la Central de Trabajadores de Bolivia, una organización paralela a la Central Obrera Boliviana (COB), debido a que los dirigentes del ente sindical se politizaron, prefirieron pedir “pegas” y apoyar al gobierno de Luis Arce en vez de defender los intereses de los bolivianos cuando el país atraviesa una crisis económica.

“En ampliado de emergencia de trabajadores de Bolivia se resolvió conformar las centrales departamentales y regionales en defensa del pueblo, porque la COB no responde ni apoya al pueblo boliviano. Se convirtió en una casa de empleo. Decir a los nueve departamentos y regiones que puedan armar la central de trabajadores departamentales y regionales para hacer frente a esta crisis”, manifestó Siñani en conferencia de prensa que brindó en la ciudad de El Alto.

Consultado si esta entidad será una organización paralela a la COB, el dirigente gremial fue enfático: “Si dicen que somos paralelos a la COB, lo somos, porque la dirigencia de la COB se vendió al gobierno, no está luchando por los bolivianos y las COD (Central Obrera Departamental) están generando dirigencias paralelas porque solo avalan a los dirigentes afines al gobierno”.

Como prueba, dijo que una de las ejecutivas de los Padres de Familia de El Alto posesionó al cogotero de mujeres como dirigente de una unidad educativa. “¿Dónde se ha visto eso? Para ser dirigente no puede tener cuentas pendientes ni antecedentes, claro los dirigentes avalaron porque era servil al gobierno”, dijo Siñani.

En ese sentido, Siñani señaló que desconocerán a todo dirigente que se politice y resuelva otorgar su apoyo al Gobierno de Luis Arce. “Los gremiales de El Alto no estamos apoyando a la gestión de Luis Arce ni al MAS ni las movilizaciones que convoca Evo Morales, la crisis que atraviesa Bolivia es porque existen dirigentes vendidos, dirigentes funcionarios del Gobierno central, mientras el pueblo muere de hambre”, manifestó.

Una vez conformada y consolidada la Central de Trabajadores de Bolivia, Siñani anunció que en ampliado resolverán las acciones a tomar, considerando que el Gobierno tiene un plazo de 15 días para resolver la crisis económica.

Por otro lado, denunció que en Bolivia ya se implementó el gasolinazo, pues en los diferentes centros de abastecimiento de combustibles no hay gasolina subvencionada, solo hay la premium que está a 6,30 Bs. “Automáticamente, el Gobierno de Luis Arce, del MAS, metió un gasolinazo, para los gremiales para 87% que es cuenta propia, que no tiene trabajo, el que no recibirá aguinaldo, nos afecta”, indicó.