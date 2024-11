Cotización del oro rompe todos sus récords, pero la exportación en Bolivia se desploma

Álvaro Rosales Melgar

La cotización de la onza troy de oro en octubre y rompió todos los récords al llegar a $us 2.690,08, según reflejan datos sobre el comportamiento de los precios internacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE); sin embargo, desde la entidad estatal también exhiben que hubo un desplome en la exportación de oro metálico al tercer trimestre de la presente gestión.

De acuerdo con las cifras de comercio exterior, la exportación de oro metálico cayó $us 1.435 millones; entre enero y septiembre del año pasado se exportó por valor de $us 2.014,3, mientras que en el mismo periodo de tiempo de la presente gestión solo se llegó a $us 578,6 millones, es decir, la caída es del 71,3%.

El precio internacional del oro está por encima de los cinco mayores picos alcanzados en este 2024: $us 2.331,45 en abril; $us 2.351,13 en mayo; $us 2.398,20 en julio; $us 2.470,15 en agosto; y 2.570,55 en septiembre, según el reporte del aparato de comunicación estatal.

Comparativamente, el incremento de octubre de este 2024 fue del 40,38% frente a los $us 1.916,25 de octubre de 2023, en el mercado de cotización del Reino Unido, que usa como referencia el país.

