Creemos asegura que el gobierno ‘está raspando la olla’ porque la economía tocó fondo

Asambleístas de la agrupación Creemos afirmaron este viernes que la gestión actual ‘está raspando la olla’, porque ya no tiene salidas para la crisis económica que atraviesa el país; en ese sentido, exigieron al presidente Luis Arce Catacora y sus ministros reconocer que el modelo económico propugnado por el Movimiento al Socialismo es un fracaso que sumió al país al borde del abismo, tal cual muestran los índices negativos, producto de las malas políticas gubernamentales.

El diputado Erwin Bazán estimó que es lamentable que la actual gestión no admita que el Modelo Económico Social Económico Productivo ha fracasado, por esa razón, intenta utilizar las pocas reservas de oro que quedan en las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB), pero no se aboca a tomar acciones necesarias como la reducción del enorme gasto corriente que genera el desmesurado aparato estatal que merma las arcas del Estado.

“El gasto corriente en este año va a ser superior al 12 por ciento, vamos a llegar con un déficit fiscal superior al 10 por ciento también y la inflación va a superar el 10 por ciento también, todo va a superar el 10 por ciento, mientras tanto, el gobierno no admite que su modelo ha fracasado, debe reducir el gasto corriente, debe cerrar empresas deficitarias y no debe tocar las reservas de oro en físico, porque es lo único que le queda al pueblo boliviano”, aseveró.

Sin embargo, el BCB, mediante un comunicado, negó la veracidad de la información sobre el supuesto uso de las reservas cuando estén por debajo de las 22 toneladas marcadas por ley; en ese marco, el diputado opositor retó al presidente interino del ente emisor a transparentar la situación de las reservas auríferas y permitir que una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) verifique la cantidad de metal que hay en sus bóvedas.

Además, indicó que si el presidente Luis Arce Catacora busca un diálogo nacional por la economía que sea serio y creíble, debe reconocer que su modelo ha fracasado y después de esa acción recién podrá haber un encuentro con los sectores políticos, económicos y sociales para buscar una solución a la crisis que atraviesa el país, porque, caso contrario, la situación se le irá de las manos debido a que el descontento nacional crece de forma desmesurada.

“Bolivia está raspando la olla de la economía y de las reservas internacionales de oro, se gastaron las reservas que había en dólares y ahora se quieren gastar lo último que le queda de reservas de oro al país, el gobierno está raspando la olla está tocando fondo y, lo peor, está dejando la economía del país en una situación que va a ser muy complicada para que el próximo gobierno pueda darle solución, el gobierno ya sabe que esta es su última gestión , el gobierno ya se va, el MAS ya se va”, aseguró Bazán.

Asimismo, el diputado Walthy Egüez aseguró que Luis Arce es un presidente acorralado, que tiene al país paralizado económicamente no por los bloqueos de los sectores afines a Evo Morales, sino por la incapacidad de responder a la crisis económica nacional; sin embargo, estimó que no reconocerá la difícil situación económica y ‘mentirá’ al pueblo boliviano con cifras que no corresponden a la realidad de la nación.