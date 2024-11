Creemos pide al TSE realizar las elecciones judiciales al amparo de la CPE y no temer a los autoprorrogados

El jefe de la Bancada de Creemos, senador Henry Montero, señaló que los vocales del Órgano Electoral no tienen que vacilar en llevar las elecciones judiciales en todo el país porque les ampara la Constitución Política del Estado (CPE), ante las estrategias y “decisiones políticas” de los autoprorrogados del Tribunal Constitucional, que pretenden el fracaso de la misma.

Fuente: Prensa Creemos

“Primero, no podemos aceptar los fallos de personas que no están contempladas en la CPE, no existe autoprórorroga; segundo, también la Constitución establece que los procesos eleccionarios no se pueden llevar de forma fraccionada; tercero, el Tribunal Supremo Electoral lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución. No les tengan miedo a las amenazas si usted está bajo la CPE, tiene que cumplirla y llevar las elecciones (judiciales) en los nueve departamentos”, afirmó.

El legislador argumentó que una ley corta, que pretenden algunos, no está por encima de la Constitución, además si los vocales del TSE admiten la “decisión política e ilegal” de los autoprorrogados sentarían precedente negativo para las futuras elecciones.

“Lo que ha asumido los autorprorrogados es un rol político de querer autoprorrogarse indefinidamente. Qué raro que los firmantes son los que se van a beneficiarse con los departamentos que no se llevarían las elecciones, en este caso quedarían los autoprorrogados por una segunda instancia indefinida, en política no hay nada al azar, porque estas personas ya no actúan en base a la ley y la Constitución, la han violado la CPE y, lo que le interesa, hoy es autoprorrogarse. Ojo, cinco departamentos, cinco autoprorrogados se quedarían y serían mayoría en sala plena. ¿Qué belleza no? Entonces, son juez y parte de esta acción política”, subrayó Montero.

