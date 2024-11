Cuestionan a YPFB por crear expectativa de repunte de producción gasífera sin campos ni inversión

Romero espera que el Gobierno sea sincero con la población y no generar expectativas positivas, ya que la producción desde 2014 hasta el 2023 cayó en más del 40%.

Fuente: ANF

En relación a las proyecciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre el repunte de producción de gas a partir de 2030, expertos cuestionaron que se genere «expectativas positivas» cuando no existen nuevos campos de explotación ni inversión extranjera para ejecutar nuevos proyectos.

“Hace varios años hemos indicado que desde el 2028 vamos a empezar a importar gas natural de Argentina. Esas proyecciones solo son buenos deseos, buenas intenciones, para que se validen esas proyecciones tiene que descubrirse, mientras no haya un descubrimiento de pozos gasíferos no podemos estar seguros de esas expectativas. Solo son buenas intenciones y no habrá esas curvas de producción que hacen aparecer”, afirmó el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, en contacto con la ANF.

De acuerdo con la información de YPFB, la caída en la producción de gas continuará hasta 2029 con 40,2 millones de metros cúbicos día (MMmcd) y se prevé que recién en 2030 se produzca un repunte cuando se llegue a producir 42 MMmcd y que supuestamente a partir de esa gestión irá en ascenso la producción.

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, consideró que esas proyecciones solo serán factibles si se descubre un pozo de las características de San Alberto. A la vez, dijo que se deben contar con recursos y la modificación a la Ley de Hidrocarburos con el fin de que sea atractiva para los inversionistas.

“Para ello también se necesita recursos y se necesita hacer algo que no se ha hecho desde la nacionalización, en 2006, (como) derogar la Ley de Hidrocarburos e implementar una que sea atractiva para los inversionistas estratégicos extranjeros. Solo así podemos pensar en explorar y posiblemente producir gas, pero para eso aún se debe esperar un tiempo largo no va a ser a corto plazo”, indicó.

En el cuadro que presentó el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, en el foro Internacional e Hidrocarburos, Fertilizantes, Energías Renovables y Alternativas en Santa Cruz, señaló que, si no se hubieran realizado otras perforaciones desde 2020, la producción gasífera por día sería un promedio de 15 MMmcd.

Al respecto, Ríos dijo que esa es la única información real que brindó el funcionario de la estatal petrolera y que la tendencia es a bajar, tomando en cuenta que entre 2028 y 2029 la producción será un promedio de 15 MMmcd que solo cubrirán la demanda del mercado interno.

“Entre el 2028 y 2029 vamos a producir cerca de 15 millones de metros cúbicos día, eso es lo único cierto, solo se va a producir la demanda del mercado interno. Yo me alegro que sean optimistas, pero solo son buenos deseos o intenciones”, manifestó.

Romero espera que el Gobierno sea sincero con la población y no generar expectativas positivas, ya que la producción desde 2014 hasta el 2023 cayó en más del 40%. Desde su punto de vista, esos datos reflejan que la caída de los recursos continuará.

“Desde 2014 hasta el 2023 la producción de gas natural en millones de metros cúbicos ha caído en un 40%. Si hacemos una comparativa interanual el acumulado entre enero a septiembre de 2024 la producción de gas natural, con respecto al mismo periodo del año 2023 ha caído en un 25%. Entonces, la tendencia es que la producción de hidrocarburos, entre ellos, el gas natural tiende a disminuir”, añadió.