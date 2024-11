“¿De dónde vamos a sacar $us 3.800 millones para importar combustible el 2025?”, pregunta exministro y experto

El exministro de Hidrocarburos y experto en el área, Álvaro Ríos, calculó que este es el monto que se necesitará en 2025 para la importación de carburantes al país.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

El exministro de Hidrocarburos y experto en temas energéticos, Álvaro Ríos, cuestionó de dónde saldrán los $us 3.800 millones que se necesitarán en 2025 para la importación de carburantes si Bolivia afronta una escasez de divisas que afecta no sólo al sector privado sino también al sector público.

“El próximo año necesitamos $us 3.800 millones para importar diésel, gasolina y GLP, vengan del sector privado o vengan del sector público. Este es el problema real ¿de dónde vamos a sacar el próximo año $us 3.800 millones”, preguntó anoche en una entrevista con la red Uno.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

También puede leer: Garantizan 3,5 millones de litros de diésel, por día, para eliminar las colas en Santa Cruz

El Gobierno liberó la importación y comercialización de hidrocarburos al sector privado como una medida ante la crisis energética debido a la dependencia neta de las importaciones y la escasez de dólares.

“¿De dónde vamos a sacar $us 5.500 millones de dólares para el 2030, porque ese año estaremos importando gas natural?”, proyectó el experto en una perspectiva de crecimiento del consumo interno.

El exministro de Hidrocarburos alertó que los precios referenciales de los combustibles importados por las empresas privadas fueron definidos en dólares por lo que se tendrá que pagar en esa moneda.

“Algunos agropecuarios, algunas empresas mineras, tendrán esos dólares disponibles (…), para pagar los precios, porque los precios son en dólares. No hay otra alternativa que pagar en dólares por el momento. El que no tenga acceso a dólares no va a poder comprar esa energía”, sostuvo.

El experto también explicó que la importación de combustible sumará la presión que tiene el precio del dólar en el mercado paralelo en el que las cotizaciones fluctúan de acuerdo a la oferta y la demanda.