Desde Santa Cruz plantean el adelanto de elecciones como salida a la crisis económica

El “anillazo” realizado ayer en la ciudad de Santa Cruz derivó en un manifiesto que además plantea la elaboración de un proyecto de ley para quitar el “monopolio en la venta de combustible” a YPFB.

El “anillazo” realizado en la ciudad de Santa Cruz derivó en un manifiesto ciudadano que plantea el adelanto de las elecciones generales como una salida a la crisis económica que golpea a Bolivia.

“Al presidente Luis Arce le falta un año y en un año los bolivianos podemos estar desapareciendo, porque este Gobierno está intentando hacer eso; vamos a entrar a miseria, porque no existe una política. Como lo dice el manifiesto, es momento de que el presidente adelante las elecciones, no queremos que renuncie, queremos que nos dé la tranquilidad. Falta un año, y no vamos a poder seguir”, afirmó anoche el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en una entrevista con la red Uno.

Bolivia afronta una crisis económica caracterizada fundamentalmente por la escasez de dólares en el sistema financiero y carburantes debido a la caída de la producción y exportación de hidrocarburos, y el excesivo gasto fiscal.

Las elecciones generales están previstas para agosto del próximo año, pero bajo la propuesta de las entidades cruceñas éste tendría que realizarse en los próximos meses.

Esta situación puso en emergencia a varios sectores productivos del país que demandan al gobierno de Luis Arce que encuentre salidas a la situación económica; sin embargo, éste hasta ahora planteó alternativas que no plantean cambios estructurales como el modelo económico.

“El modelo socialista fue un fracaso para los bolivianos, no podemos seguir viviendo bajo este modelo, tenemos que hacer un cambio completo para poder subsistir y buscar nuevas alternativas”, afirmó el expresidente cívico de Santa Cruz.

Ciudadanos cruceños realizaron una protesta inédita llamada “anillazo” y consistió en concentraciones masivas en los principales anillos de la capital cruceña como una protesta en contra de la crisis económica y exigieron al Gobierno soluciones como la normalización en la provisión de diésel.

El “anillazo” también planteó que la estatal YPFB ya no tenga el monopolio de los hidrocarburos para abastecer de combustibles al departamento de Santa Cruz-

“El Estado lo que hace es limitar, extorsionar, distribuir cuando quiere y no da ningún beneficio. Ya hicimos los contactos con la presidenta de la Brigada Parlamentaria (Laura Rojas), para poder sentarnos en una mesa, dialogar y buscar el mejor camino para tratar de conseguir el cambio de la normativa que no permite que tengamos un crecimiento y mejor servicio para tener el combustible”, explicó Calvo.

La propuesta va más allá de la liberación de la importación y comercialización de combustibles establecida por el Gobierno como una alternativa a la escasez de carburantes.