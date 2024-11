Dirigentes evistas rechazan la propuesta de Evo Morales de suspender los bloqueos

El expresidente anunció que ingresará en una huelga de hambre y propuso la suspensión de las medidas de presión de sus seguidores para evitar “derramamiento de sangre”.

eju.tv / Video: Radio Kawsachun Coca

Juan Carlos Véliz / La Paz

Los dirigentes leales al expresidente Evo Morales rechazaron la propuesta de su líder de una pausa en el bloqueo de carreteras y ratificaron que permanecerán en la medida hasta que “renuncie” el presidente Luis Arce.

“Nuestro hermano Evo Morales hace rato se ha pronunciado para sugerir que cese el bloqueo, que se haga un cuarto intermedio. El hermano Evo no quiere más derramamiento de sangre, es verdad, pero consultando a las bases, consultando a los diferentes puntos de bloqueo (…), no aceptan ningún cuarto intermedio, el pueblo no quiere cuarto intermedio”, afirmó hace instantes el dirigente campesino Humberto Claros.

“El Gobierno nos ha acribillado, el Gobierno nos ha humillado, por tanto no hay un cuarto intermedio”, ratificó.

La Policía con el apoyo de las Fuerzas Armadas desbloquearon hoy después de al menos ocho horas de operativo la carretera Cochabamba-Oruro-La Paz que permanecía cerrada hace 19 días; sin embargo, existen aún vías cerradas como las carreteras de Cochabamba a Santa Cruz y a Sucre.

“Agradecemos las consideraciones del hermano Evo, pero este bloqueo a nivel nacional fue convocado por el pacto de unidad y el estado mayor del pueblo, donde no hay Estado el pueblo se ha organizado, y esta movilización de bloqueo nacional de caminos está enmarcado en la Constitución (…), por eso y otros motivos el bloqueo continúa”, anunció uno de los dirigentes en Cruce Vacas sobre la carretera Cochabamba-Sucre que aún permanece bloqueada.

Otro dirigente, desde Epizana, donde existe otro bloqueo, rechazó la propuesta de Evo Morales de un cuarto intermedio en los bloqueos.

Morales anunció esta tarde desde el trópico de Cochabamba, donde permanece atrincherado, que ingresará en una huelga de hambre y propuso que se suspendan las movilizaciones de sus seguidores.