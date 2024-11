El evismo comienza a asimilar que Evo Morales ya no tiene sigla

El expresidente fue relevado de la presidencia del partido después de 27 años por una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce al dirigente Grover García como el nuevo líder.

La corriente política leal al expresidente Evo Morales comenzó a asimilar la pérdida de la sigla política del MAS-IPSP, pero apuesta por mantener la candidatura del político, según el diputado evista Héctor Arce.

“Ahorita no tenemos sigla ¿Vamos a ir a rogar a Manfred (Reyes Villa), ‘perdoname papito por favor devuélvenos (la sigla)’, así vamos a decir? No pues, jamás. ¿O van a ir a rogarle al Tuto (Quiroga)? No pues, no podemos rendirnos, si nos han quitado la sigla, claro hay temas jurídicos que van a seguir prosperando, nacional e internacionalmente, eso no va ser mañana, va llevar su tiempo, entonces no podemos reunirnos, tenemos que ver mañana”, reflexionó ayer el parlamentario leal con el exmandatario.

“Lo que sí tiene que estar garantizado es que vamos a participar en las elecciones nacionales a la cabeza del hermano Evo”, reforzó.

Evo Morales fue relevado de la presidencia del partido después de 27 años por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que reconoce al dirigente Grover García como el nuevo líder elegido en un congreso de la corriente afín al presidente Luis Arce.

Hasta la pasada semana, el exmandatario y su entorno se negaban a reconocer la decisión judicial y anticiparon que no acatarán el fallo judicial porque los magistrados se habrían prorrogado en sus funciones de manera ilegal.

¿Existe la posibilidad de reemplazar a Morales de la candidatura del evismo? El diputado Arce también hizo la siguiente reflexión: “La gente se pregunta muchísimo si vamos a participar en las elecciones. Ya nuestros hermanos dirigentes nacionales, departamentales, dirán cómo, dónde, con quién y nosotros orgánicamente, disciplinadamente tenemos que acatar. No podemos agachar la cabeza y arrodillarnos frente a éstos de la derecha, si no tenemos siempre por quien (votar) yo creo que no voy a votar, prefiero ir y marcar lo que sea”.

El mismo Tribunal Constitucional puso al menos dos candados legales para que Morales no postule a la presidencia de Bolivia porque agotó su derecho a la reelección.