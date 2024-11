El gobierno se abre al diálogo con Evo Morales a quien acusa de promover un ‘bloqueo por su impunidad’

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales en su programa de RKC desde su piquete de huelga de hambre. Foto: RKC

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Gobierno reitera su «voluntad del diálogo», pero rechaza tocar candidatura de Evo; Del Castillo denuncia que Morales pidió a sus seguidores “mayores enfrentamientos para conseguir muertos”; y, ordenan la detención preventiva en cárceles de La Paz de al menos 20 aprehendidos en Parotani. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Gobierno reitera su «voluntad del diálogo», pero rechaza tocar candidatura de Evo

La noche del sábado, en una conferencia de prensa y en respuesta a la carta de convocatoria al diálogo por parte del Defensor del Pueblo, la ministra de la presidencia, María Nela Prada, leyó un documento en el que manifiesta la posición del Gobierno: “Una vez más reiteramos nuestra voluntad del diálogo, en temas que atañen al poder ejecutivo”. Además, rechazó tocar temas referidos a la posible candidatura de Evo Morales. La carta observa que el bloqueo de caminos, que lleva 20 días, ha vulnerado diferentes derechos humanos de los bolivianos, así como su impacto negativo a todos los sectores; además, recuerda las denuncias internacionales efectuadas por el Gobierno sobre agresiones “de grupos irregulares” a periodistas y policías.

– Del Castillo denuncia que Morales pidió a sus seguidores “mayores enfrentamientos para conseguir muertos”

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, denunció la noche del sábado que el expresidente Evo Morales pidió a sus seguidores mayores enfrentamientos para conseguir muertos y derramar sangre. “Denunciamos a la comunidad internacional y al pueblo boliviano que lamentablemente el sr. Morales ha pedido la tarde de hoy a sus seguidores que necesitan mayores enfrentamientos para conseguir muertos y derramamiento de sangre; ante el evidente desmoronamiento de los denominados ‘bloqueos de la impunidad’ tal como lo ha expresado su exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana hace pocos días”, escribió Del Castillo en sus redes sociales. “Alertamos al pueblo boliviano a no caer en las provocaciones”, dijo.

– Arce dice estar firme para defender la democracia y la estabilidad social

El presidente Luis Arce Catacora reafirmó el sábado su compromiso con la defensa de la democracia y la estabilidad social en el país, destacando la unidad y fortaleza del Gobierno para enfrentar los desafíos actuales. Arce subrayó que el respaldo de la población ha sido fundamental en esta misión y agradeció el apoyo constante de diversos sectores de la sociedad. «Estamos más firmes y unidos para defender la democracia, la paz y la estabilidad social, económica y política de nuestra Patria. Agradecemos todas y cada una de las muestras de respaldo que hemos recibido de nuestra población. Su apoyo ha sido fundamental para mantenernos fuertes», expresó el mandatario.

– Evo dice que su huelga será hasta la liberación de los detenidos

En menos de 24 horas, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales, cambió de discurso y ahora dice que su piquete de huelga de hambre buscará la liberación de los bloqueadores aprehendidos, pese a que la noche del viernes dijo que la medida será hasta obtener diálogo con el Gobierno. “La huelga de hambre será hasta la liberación de todas y todos nuestros compañeros. No solo de los recientes detenidos, sino de las semanas pasadas”, dijo. Morales anunció que iba a ingresar en huelga hasta que se instale una mesa de diálogo con autoridades de Gobierno, pero con la presencia de veedores internacionales. “Voy a iniciar una huelga de hambre hasta que instale dos mesas de diálogo, tema económico y tema político”, dijo.

– Dirigente revela que Morales ordena provocar muertos para mantener el bloqueo

Evo Morales ordenó a los dirigentes provocar al menos dos fallecidos para utilizarlos como “bandera” con el fin de mantener la protesta en contra del Gobierno nacional, denunció el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Guery García. En declaraciones a DTV, reveló que la dirigencia de la Confederación recibió mensajes y llamadas de afiliados solicitando ayuda porque los están “obligando a arriesgar sus vidas, trasladándolos al trópico de Cochabamba para incrementar los puntos de bloqueo”. El bloqueo cumplió el sábado 20 días y se focaliza en Cochabamba. El Gobierno empezó el viernes el desbloqueo liberando la vía desde Cochabamba al occidente de Bolivia.

– Manfred repudia toma de cuarteles y pide “poner Estado en el Chapare”

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, calificó de traición a la patria la toma de cuarteles en la provincia del Chapare, ocurrido la mañana del viernes. La autoridad pidió “poner Estado” en dicha región. “Eso es traición a la patria, eso no tiene perdón, si es que la justicia no interviene, el mismo Gobierno no interviene, mañana van a tomar otras unidades militares como si nada y van a ver de afuera qué fácil es tomar Bolivia”, dijo el alcalde. Asimismo, sobre la muerte de un subteniente que fue atropellado en el Chapare, el burgomaestre consideró que se debe “poner Estado” para evitar este y otros hechos. Si es que se quiere lograr mejorar la economía del país, primero hay que poner el país en orden”, sostuvo.

– La Policía descarta víctimas fatales por el desbloqueo en Parotani y retoma el control en la ruta al occidente

Al promediar las 17:00 horas del sábado pobladores de Parotani retomaron uno de los puntos de bloqueo de la cartera a la altura del ingreso de este municipio cochabambino, sin embargo, cerca de las 19:00 la Policía efectuó un operativo de limpieza de la ruta que une Cochabamba con el occidente. El comandante departamental de la Policía en Cochabamba, Edson Antonio Claure, indicó que los comunarios asumieron la medida nuevamente por una información errónea sobre supuestas víctimas fatales en el sector, lo cual quedó descartado. El comandante informó que se aclaró a los comunarios que no existía ningún poblador fallecido ni alguna otra víctima producto de la intervención policial y que se trataba solo de un rumor.

– Presidente expresa pesar por la muerte del subteniente Alain Álvarez

El presidente Luis Arce expresó el sábado sus condolencias a la familia del subteniente Alain Álvarez Flores, miembro de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que falleció luego de varios días de luchar por su vida en una clínica en Cochabamba. “Con mucha tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del subteniente Alain Álvarez, quien perdió la vida tras ser atropellado en el Trópico de Cochabamba. Desde el Gobierno Nacional hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos de profundo dolor”, afirmó por sus redes sociales. Álvarez fue atropellado el 26 de octubre en el Trópico de Cochabamba. El oficial estuvo internado en la clínica Kamiya de la capital cruceña.

– Ordenan la detención preventiva en cárceles de La Paz de al menos 20 aprehendidos en Parotani

Al menos 20 personas que fueron aprehendidas en el desbloqueo en Parotani, deberán cumplir detención preventiva en La Paz, mientras el Ministerio Público desarrolla la investigación por los presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado, entre otros. No se pudo precisar si las 55 personas que fueron trasladas el viernes a La Paz fueron puestas ante un juez cautelar. Hasta la tarde del sábado, la Fiscalía había realizado las imputaciones contra 21 personas acusadas por terrorismo y alzamiento armado, entre otros delitos. El abogado Wilfredo Chávez señaló que las personas con detención preventiva deberán permanecer al menos cuatro meses en las cárceles de La Paz. Agregó que eran 24 quienes debían cumplir la medida cautelar.

– Bullrich denuncia a Evo por delitos de abuso sexual en Argentina: «el que las hace, las paga»

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, realizó una grave denuncia a través de su cuenta de X, acusando al expresidente boliviano Evo Morales de haber convivido con cuatro adolescentes durante su asilo político en el país. Esta acusación se suma a la causa por abuso de menores que ya enfrenta Morales en Bolivia. «El peor de los delitos, en nuestro suelo», afirmó Bullrich, quien reveló que hace 15 días presentó una denuncia por presunta trata de personas y abuso sexual. La ministra enfatizó que en la Argentina del presidente Javier Milei, «el que las hace, las paga». Asimismo, la Fundación Apolo ha formalizado una denuncia penal contra Morales, por los supuestos delitos de abuso sexual, corrupción y trata de menores.