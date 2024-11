El misterio detrás de la ausencia de Mbappé en la selección de Francia y las preguntas sin respuestas

Kiki fue excluido de la nómina por Didier Deschamps de cara a los próximos partidos ante Israel e Italia por la Nations League

En Francia, la noticia de la exclusión de Kylian Mbappé de la convocatoria con su seleccionado nacional fue como si se hubiera detonado una bomba. La estrella del Real Madrid fue cortada por el entrenador Didier Deschamps, luego de lo que fue su ausencia en la Fecha FIFA de octubre, por supuestos problemas físicos. Aunque el DT no ahondó en detalles, insistió con una frase: “Es mejor así”. El misterio se apoderó de una situación que trascendió fronteras y plantea interrogantes. ¿Cuál es la situación real de la relación entre el técnico y el capitán? ¿Qué lugar le dará Deschamps a Mbappé en hipotéticas futuras convocatorias? ¿Qué postura tomarán los aficionados cuando regrese Kiki?

Hubo elucubraciones de todo tipo, pero la más contundente tuvo espacio en el programa After Foot de RMC: “Deschamps no lo acepta por lo que hizo la última vez. ¡Es un castigo, es una sanción! No lo dice porque no lo quiere dejar en claro y romper demasiado la relación”. El periodista Daniel Riolo habló sin pelos en la lengua y enfatizó su teoría: “Puede que lo hayamos olvidado, pero la última vez Mbappé lo hizo quedar como un idiota. Deschamps se puso delante de los micrófonos para decir que Mbappé estaba lesionado. Tres días después, fue titular en Real Madrid. Considero que tomó una buena y justa decisión”.

Para contextualizar, vale repasar que Kiki había estado lejos de su mejor nivel en la fecha de septiembre, con la derrota 3-1 ante Italia por la Nations League en condición de local, a la vez que había sido suplente e ingresó sobre el final de la victoria ante Bélgica. Algunos aficionados lo silbaron por su mala performance y algo pareció resquebrajarse aún más desde su partida desde la capital parisina para desembarcar en Real Madrid.

El 29 de septiembre se ausentó al clásico ante Atlético Madrid por una molestia en un isquiotibial y por eso Deschamps lo desafectó para los duelos contra Israel y Bélgica (el 10 y 14 de octubre, respectivamente). Sin embargo, la estrella de 25 años no faltó a las citas con su club el 2/10 (derrota ante Lille por Champions League), del 5/10 (triunfo 2-0 ante Villarreal por liga española) y del 19/10 (victoria 2-1 contra Celta de Vigo). Esa misma semana, explotó un escándalo en Suecia: involucraron a Mbappé en un viaje relámpago en el que participó de un secreto mundo de fiestas privadas y veladas organizadas especialmente para clientes VIP. Esto no habría caído para nada bien en el cuerpo técnico de Deschamps, quien lo había exceptuado en la jornada anterior por su padecimiento físico.

Otro artículo publicado en el medio RMC aseguró que Deschamps pretende que Mbappé se acople al seleccionado galo directamente en 2025, para la próxima fecha de marzo. Y que, además, su decisión es para cuidar el bienestar del grupo y no está individualizada en la figura del campeón del mundo en 2018. En tanto, dieron cuenta del gesto que tuvo el estratega de 56 años con Kiki, al avisarle que no iba a estar incluido en la lista unas horas antes de hacerla pública. “El técnico dejó claro al jugador que pretendía ‘protegerlo’, en un contexto delicado para el delantero”, argumentaron.

Al mismo tiempo, hicieron hincapié en el “discurso lleno de autoridad” de Deschamps en referencia a la conferencia de prensa en la que explicó por qué Mbappé no estaba en su nómina: “Tuve conversaciones con él, pero no voy a entrar en eso. Hablo directamente con Kylian. Puede que no estemos de acuerdo con ciertos temas, pero eso es todo. Es mi responsabilidad tomar las decisiones. Lo hice en esta reunión. Lo repito una vez más: porque es mejor así”.

En Le Parisien también se refirieron a la oposición de Mbappé para preservar su físico cuando en realidad estuvo a disposición de Carlo Ancelotti y hasta se dio el lujo de visitar la noche sueca durante la Fecha FIFA de octubre. “El técnico no es ajeno a la carga mental que pesa sobre su capitán en este inicio de temporada: su cambio de ambiente, las expectativas en su nuevo club, su conflicto con el PSG y la investigación sobre un presunto abuso”, teorizaron.

Hace un mes, Antoine Griezmann anunció su retiro de la selección francesa y Deschamps sabe que la baja de otra figura de renombre podría jugarle en contra ya que quedaría bajo la lupa. Si bien en el medio parisino afirmaron que no hay malestar entre Mbappé y su DT nacional, también marcaron que “las declaraciones del entrenador reflejan el deseo de recordar de dónde viene la autoridad, incluso frente a un jugador ultrainfluyente”.

Un tema no menor para Deschamps será resolver quién llevará la cinta de capitán que hasta ahora le pertenecía al nuevo refuerzo del Madrid. Su compañero de equipo Aurélien Tchouaméni tampoco estará disponible por lesión, por lo que empiezan a tallar otros nombres en cuestión. Jules Koundé (Barcelona), N’Golo Kanté (Al-Ittihad) e Ibrahima Konaté (Liverpool) se apuntan como candidatos. Este último, defendió públicamente a Mbappé: “Las críticas son proporcionales a la atención que genera. Adonde vaya, todo gira en torno a él, es comprensible que sea difícil de manejar”. Lo concreto es que el brazalete será lo que menos le preocupará por ahora a Kiki, quien de cara al 2025 primero deberá recuperar el terreno perdido en el equipo.